廣達高呼明年會有更好成績、更多機會 林百里：AI爆發期 大單報到

代工大廠廣達（2382）昨（14）日召開股東常會，董事長林百里高呼「明年還會有更好的成績、更多機會」，因應生成式AI應用，各大雲端服務供應商（CSP）都在建資料中心，訂單量非常龐大，「這兩年會忙得不得了，AI爆發期現在就已經開始」。

林百里表示，受惠AI大潮來臨，去年業績非常好、獲利創新高，配息寫下有史以來最佳紀錄，並預告「明年也會是很好的一年」，將努力爭取更好的成績，也希望股東多買廣達股票、多多支持。

廣達股東會重點 圖／經濟日報提供

林百里說，員工非常努力開發新品，廣達也擁有最強的戰略夥伴，與美國主要科技大老都有非常緊密的戰略合作關係，「戰略關係比一般關係重要很多」。

林百里說，受到生成式AI需求推動，各種大小語言模型「百花齊放」，CSP大廠都在建AI資料中心，訂單量非常龐大、且一直增加中，「這兩年會忙得不得了」。

林百里直言，「AI爆發期現在就開始了」，新發明、布局、市場開發這三部曲正同時發生，隨著資料中心擴建，後續更多應用推陳出新，「究竟AI會爆發到什麼程度，應該沒有人知道」，現在是AI的工業革命。

林百里表示，「與其預測未來，不如參與未來」，與其預測AI爆發期會延續多久，不如先做好準備，等機會來臨，廣達每一代就要超前研發、領先開發。

廣達去年研發費用約230億元，今年還會再成長。林百里說，廣達是設計、製造並重的企業，研發費用龐大，策略就是超前研發，筆電產品每年都會有新機問世，而AI伺服器每兩年一次大改款，車載AI電腦每三年一個周期，伴隨新品持續推出，將刺激廣達業績迎來「非常高度的成長」。

對於AI時代為車用市場帶來的影響，林百里認為，現在油車也有許多搭載先進輔助駕駛系統（ADAS），看好下一代車一定都有自駕功能，車用品質要求高，導入周期又長，廣達現在布局計畫已推進到2030年，會秉持恆心與毅力繼續進行。

林百里除樂看廣達未來兩年營運前景外，也分享對AI PC前景看法，目前AI PC仍以微軟主導市場發展方向，微軟挾Windows作業系統、Office 365系列應用的高滲透率，最具有競爭力。

副董事長梁次震表示，包括高通、超微與英特爾很早就推出AI PC處理器，但是否會帶來更高的市占率，仍在審慎觀察，廣達以這些AI處理器製造成品銷售給客戶，但目前為止客戶都還未真正出貨。

梁次震指出，受限於資料庫規模仍在擴增，加上售價較高、應用還未完備，預期明年隨著資料及應用愈趨豐富，AI PC市占率才會有較大幅的成長。