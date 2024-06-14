快訊

把火車當汽旅？妻揭司機員夫上班偷情荒淫行徑卻無下文 台鐵終出招

OTT市場挑戰大 電信業者盼採購本土內容享稅務抵減

中央社／ 台北14日電

三大電信業者今天談到OTT平台經營與市場挑戰，坦言國際平台確實有機會帶台灣內容走向海外，但合作上既期待又怕受傷害；業者期盼，採購本土內容作品能享有稅務抵減，以激勵業者購買更多作品。

台灣匯流研究學會今天下午舉辦的「國內電信事業OTT TV的經營策略與市場挑戰」研討會，與會包含電信業代表與專家學者，不少業者直言「挑戰很大」。

根據Media Partner Asia分析報告指出，台灣線上影音產業2023年產值約9億美元（約新台幣291億元），2023年台灣OTT TV付費訂閱戶達580萬。

台灣匯流研究學會秘書長葉志良指出，OTT服務無國界限制，Netflix及Disney+占總訂閱量的38%，三大電信OTT平台加總比例，跟2大國際平台仍有不小差距，愛奇藝也有6%比例。

中華電信個人家庭分公司影視內容處協理陳淑玲表示，中華電信行動用戶約1100萬戶，希望Hami Video平台上的內容可以提供所有年齡層，而觀察平台的觀眾偏好，依序為戲劇、卡漫與電影等，現平台上多數仍為國外作品，但本土內容上架後也是流量密碼。

陳淑玲指出，台灣做OTT平台打的是國際盃，OTT平台跟內容業者是高度依存關係，應該建立平台跟內容的產銷共榮模式；但根據調查，台灣戲劇製作單集成本，約67%集中在每集新台幣400萬元到1000萬元，相比國際盃每集可能上看1000萬元到2000萬元，要打國際盃仍有挑戰。

至於對政府的政策期望，陳淑玲指出，希望透過補助、投資加上國際行銷配套等作法，鼓勵產業持續提升製作規格，亦期盼民間有優先回收機制，像是已有部分行政法人對於影視投資優先讓利，有望降低民間投資風險，建議訂出機制讓行政法人可就影視戰略產業，多給民間業者支持。

台灣大哥大影音事業處副處長邵珮如表示，台灣大哥大旗下MyVideo投資作品，已從內容採購逐步擴大到內容投資與跨域合作。投資作品時，除參與劇本討論，也會評估是否有機會在自家平台播出，並思考投資的作品能否走到海外，像是賣給國際平台或是跟區域OTT平台合作等。

邵珮如指出，國際平台「錢」力無窮，台灣業者很難在金援上相比較，因此跟國際平台合作時，一來期待國際平台能把本土內容帶給更多國家的觀眾，但也害怕可能效益最後都被平台拿走；先前文創法修法後，投資上有稅務抵減，希望可擴大到採購本土內容部分，也有稅務抵減。

遠傳電信數位娛樂營運長蔡俊榮分享遠傳投資內容表示，通常會考慮是否有出海機會，另外，friDay影音也聯手Open AI，觀察AI推薦可以明顯提升用戶的觀看比例，也讓退訂率有所下降。

OTT 中華電信

延伸閱讀

遠傳投資台片「青春18×2」告捷 全球票房突破5億元

基隆2警涉貪、插乾股包庇KTV羈押禁見記2大過免職 主管連帶處分

胡歌想在雙城表態「一件事」 蔡詩萍：兩岸交流關鍵在中央

基警涉嫌貪汙並包庇小吃店 檢聲押2警4業者法官今裁准

相關新聞

童子賢談AI：眾裡尋他千百度 現在看猶如「驀然回首」

和碩董事長童子賢今（14）日出席股東會，會上有股東發言力挺，指出童子賢社會形象良好，且長期關注社會議題，應該以企業家身份...

美科技巨頭撐腰！廣達連奪大單、林百里喊話股東多買股票

代工大廠廣達（2382）14日於林口總部召開股東大會，董事長林百里現身擔任主持，並於致詞時指出，最近因為AI大潮的來臨，...

廣達股東會／林百里替「智慧醫療」按讚：AI 帶來極大突破性

代工大廠廣達（2382）14日於林口總部召開股東大會，董事長林百里親自現身主持。面對席捲全球的AI浪潮，林百里強調，其實...

廣達董座林百里：AI百花齊放 這兩年會忙得不得了

廣達董事長林百里今日表示，未來AI的應用領域將不僅限於製造領域，將「鋪天蓋地」而來，他透露，大型CSP（雲端服務供應商)...

和碩股東會／盼蘋果 AI 帶動換機潮 通訊業務將進入「秋收冬藏」

和碩（4938）14日舉行股東會，針對大客戶蘋果推出自家人工智慧-Apple Intelligence，是否將帶動換機潮...

低基期效應消散！全球智慧型手機第2季產量恐季減5-10%

市場研究機構集邦（TrendForce）資料顯示，相較去年第1季，供應商為解決渠道庫存積累嚴重的問題，大幅調降生產目標，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。