微星桃園廠年底動土 高階AI伺服器拚明年出貨

電競大廠微星今天召開股東常會，董事長徐祥表示，今年市況復甦，3大產品線主機板、顯示卡與筆電都有望恢復成長，新一代人工智慧（AI）高階伺服器有機會明年中或明年底開始出貨，桃園龜山新廠預計年底動土、2027年完工。

徐祥指出，主機板與顯示卡今年前5個月業績年增20%至30%，不過通貨膨脹影響消費力道，低階產品比較流行，導致平均價格略為下跌，拉低整體營收。

據他觀察，今年整體景氣不太好，尤其美國和中國經濟對個人電腦（PC）市場影響很大，微星今年整體業績應該會成長，「就是沒有那麼好而已」。

談到AI伺服器團隊建置進展，徐祥表示，今年底將達300至400人規模，都是有經驗的團隊，整體開發進度符合預期，包括AI伺服器、資料中心等產品陸續出貨。針對輝達MGX架構這類的高階AI伺服器，微星正與上游廠商合作開發，等取得廠商認證後才能出貨，預計最快明年中或明年底開始出貨。