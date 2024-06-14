童子賢談AI：眾裡尋他千百度 現在看猶如「驀然回首」

和碩董事長童子賢今（14）日出席股東會，會上有股東發言力挺，指出童子賢社會形象良好，且長期關注社會議題，應該以企業家身份從政，效法現任經濟部長郭智輝從企業轉戰政界。對此，童子賢感謝股東鼓勵，但表示不方便多說。

代工大廠和碩今日舉行股東會，但股東不只詢問科技局勢、公司布局，還鼓勵童子賢進入政界。童今日則回應表示，謝謝股東鼓勵，但股東會重點是談公司營運效率跟管理，「至於對我個人的期待跟鼓勵，我在發言台上，也不方便多說。」

他強調，自己也對台灣有所期待，希望台灣不只是經濟繁榮，同時在其他各方面的發展，也能讓世界對台灣比一個讚。

童子賢近期針對台灣科技局勢、能源政策多次公開發表意見，日前在台北國際電腦展（COMPUTEX）上，也是由童子賢陪同行政院長卓榮泰看展。童當時公開對台灣科技局勢釋出肯定，指出今年科技產業趨勢與往年已有不同，跨國科技業以往都去找韓國、中國大陸合作，但今年需求翻轉，都以台灣為主，證明台灣很爭氣。

今日股東會上，童子賢也被問及如何觀察人工智慧（ＡＩ）局勢、科技進展，以及台灣用電問題。他指出，AI才正要開始，十幾年前他講AI時，根本沒什麼人理他，如今AI愈來愈熱鬧，現在看猶如「驀然回首」，但當大航海時代來臨時，要越過汪洋大海掌握彼岸的機會，也要小心謹慎，不要翻船，因此他認為「結盟比單打獨鬥好。」

童子賢認為科技迭代快速，2至3年就改朝換代，10年就有新主角引領風騷和大趨勢，就像目前的主角是AI，但10年前也沒人理，產業發展不會有明確答案，也沒有一把尺可丈量，但就像「眾裡尋他千百度，驀然回首，那人就在燈火闌珊處」，一如目前最紅的AI。

童子賢今偕共同執行長鄭光志、鄧國彥接受媒體聯訪，對於蘋果推出「Apple Intelligence」是否帶動換機潮？鄧國彥指出，和碩也希望AI應用能提升拉貨，但就目前觀之，預估今年仍較辛苦，iPhone組裝的通訊業務如往年一樣呈現「秋收冬藏」局面。

針對用電，童子賢則回應，台灣先進半導體製造業曾被貼上「吃電怪獸」標籤，但把能源用在AI、先進半導體製造及電動車產業是先進社會跟國家進步象徵，用電大不應被汙名化。

童上周在電腦展上就曾言，把能源給AI、電動車，甚至供給台積電用在晶圓代工製造領域是值得的，因為這是先進國家科技領先的象徵，如今「算力即國力」，全球都在進行AI算力的軍備競賽，台灣應嘗試透過新科技與新產品（如更高效的伺服器與液冷系統）來省電與節電。