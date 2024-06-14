被問和碩如何調體質拚AI 童子賢妙喻老和尚練功

代工廠和碩今天舉行股東常會，董事長童子賢被問到如何從蘋概股，轉向電動車、人工智慧（AI）領域，健康調整營收比重與體質，他以「老和尚練功」比喻，不必太心急。

童子賢說明，改變一方面要求穩健與進步，跟老和尚練功一樣，打坐讓真氣運行周天，所有穴道走一遍，但小心不要太急，以免「走火入魔」。

他從自身經驗觀察，科技產品每2到3年改朝換代，大趨勢是每10年有新主角獨領風騷。過去幾年和碩在智慧型手機趨勢參與很深，收穫也相當不錯，雖然營收較集中在通訊產品，他沒有後悔，也沒有覺得不對。

童子賢也提到，AI的「大航海時代」來臨，機會在彼岸，要越過汪洋大海掌握機會，小心別翻船。

被問到台灣能源問題，童子賢認為，台灣半導體產業被貼上「吃電怪獸」標籤是汙名化，把能源用在AI、半導體製造和電動車產業，其實是先進社會和國家進步的象徵。

小股東喊話，希望童子賢效法經濟部長郭智輝，從企業界轉戰政壇為台灣貢獻；童子賢感謝股東的鼓勵，並強調今天股東會是談公司營運與管理，「至於我個人的期待跟鼓勵，在發言台上也不方便多說」。

童子賢向小股東解釋，「我像你一樣，希望台灣不只經濟繁榮，其他方面也希望世界對我們比個讚」。

媒體詢問蘋果公司推出個人智慧系統AppleIntelligence是否有助帶動換機潮，和碩共同執行長鄧國彥表示，希望AI能幫上一些忙，但今年展望仍然沒變。

鄧國彥觀察3大產品線表現，下半年一定比上半年好。資訊產品方面，人工智慧個人電腦（AI PC）已於5月開始出貨，全年來看，資訊產品業務將持平或年增個位數。消費性電子產品下半年本來就是傳統旺季，通訊產品將如以往下半年呈現「秋收冬藏」狀況。