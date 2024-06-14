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美科技巨頭撐腰！廣達連奪大單、林百里喊話股東多買股票

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影

代工大廠廣達（2382）14日於林口總部召開股東大會，董事長林百里現身擔任主持，並於致詞時指出，最近因為AI大潮的來臨，讓我們集團去年的業績表現非常好，不僅「獲利」表現創新紀錄10.3，連「配息」也創紀錄9元，受惠AI大潮激勵，廣達已繳出遠超過去數十年的新高點，他笑稱「現在已站上歷史的最高點紀錄」。

面對外界關心廣達在手的訂單狀況，林百里表示，我們的幹部一直都非常努力，且在開發新產品上非常用力，因此已經最重要的客戶都收入囊中，已將其化為自身的業務了，而在外我們也有包括輝達（NVIDIA）、超微(AMD）、英特爾（intel）等一眾最強的戰略夥伴，幾乎所有的美國科技大頭都跟我們有戰略關係，而自己認為「戰略關係」比「一般關係」還要重要很多，也因為獲得很多策略夥伴的支持，也讓我們拿到很多訂單。

林百里指出，最年來4大CSP雲端服務供應商，為了搶生成式AI的龐大商機，不斷的投資、新建資料中心，而目前AI大潮已然來臨，自己看好未來2年市場將百花齊放，不過哪個花要怎麼作，都還需要觀察。他坦言，我們是一個做電腦的公司，過去我們專精於「製造」方面的技術突破，而我們對於「應用」沒這麼多的投入，不過現在隨著一步一腳印的努力，逐步做到做好。

廣達5月合併營收達到1012.99億元，月增4.1%、年增31.5%，呈年月雙增態勢，而近日受到滿滿紅利加持的廣達，單月營收也重回千億大關，並重新恢復成長態勢。合併累積前5個月營收達4575.76億元，並且年大增8.7%，繳出全年次高態勢。展望明年，林百里看好集團整體表現持續向上，相信未來會有更好的成績、機會，明年將會是更好的一年，而我們也會更加努力，爭取更好的成績，希望股東買更多股票，多多支持廣達。

廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影

廣達 林百里

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