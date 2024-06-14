群創攜手調查局 交流資安威脅情資強化企業數位韌性

群創光電今天與法務部調查局簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄（MOU）」，由群創光電總經理楊柱祥和法務部調查局台南市調查處處長黃建華共同出席。

群創發布新聞稿指出，與調查局聯手，交流資安威脅情資與駭客滲透攻擊等新興科技犯罪手法，強化防禦能量，提升數位安全韌性。

楊柱祥說明，新興資訊科技帶來便利，也帶來資安風險，為強化資安防護韌性與管理機制，群創成立數位發展暨資訊安全中心，對內訂立資訊安全政策、定期進行資安事故演練、辦理員工資安教育訓練及宣導，強化全體安全意識，提升危機敏感度。

群創對外已加入科學園區資安資訊分享與分析中心（SP-ISAC）、參與台灣電腦網路危機處理暨協調中心建立聯防，加入國際資安組織，與產業同業、供應鏈分享最新趨勢和行動方案，提升台灣產業資安防護水準。

台南市調查處處長黃建華表示，作為執法機構，具有豐富的調查經驗和專業資源，可共享資安威脅情報、專業技術支援，給予企業相關資安事件的協助，面對日益複雜的資安挑戰，透過合作共同推動產業穩定發展，也為台南注入新思維、新動能，加速打造具韌性的智慧城市。

群創光電數位發展暨資訊安全協理李義兵表示，群創已取得ISO27001、TISAX AL3等資安認證。此次簽屬資安聯防合作備忘錄，除強化企業數位韌性，確保營運安全，與客戶及供應鏈夥伴建立長久穩固的合作關係，並可更即時、有效的因應各種網路犯罪帶來的挑戰，進而保護企業資產，免受網路攻擊和資安威脅。