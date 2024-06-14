宏達電新手機主打XR、AI 預告會在歐洲上市

宏達電宣布推出新一代智慧手機，HTC全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎表示，新機U24 Pro主打全球首款同時支援VR、AR及AI應用的手機，有信心超越前一代U23 Pro的成績，目前除了在台銷售，後續也會在歐洲等國家上市。

宏達電日前發表新一代U系列HTC U24 pro，除了透過AI將拍照等核心功能再提升，也首次搭載3D曲面6.8吋大螢幕，同時主打元宇宙概念，將手機化身通往跨域虛實世界的通路，已於6月12日起於HTC網路商店預購開賣。

黃昭穎表示，透過HTC U24 pro推出的VIVERSE應用，用戶可進入沉浸式3D空間體驗，宏達電也首度在手機上導入AI動作捕捉技術，將使用者舞姿轉化為虛擬分身動作，為消費者和影音創作者帶來XR社交娛樂體驗。

黃昭穎回覆媒體問題時表示，去年HTC推出HTCU23系列，重回全台銷售前10大手機榜單，今年雖然只推出一款U24 Pro，但宏達電延續HTC U23 Pro受青睞的特色，並透過AI技術強化拍照等核心功能，成為全球第一款同時支援VR、AR及AI3種創新應用的智慧手機，有信心超越U23 Pro的銷售成績，目前除了在台灣銷售，未來也會在歐洲等國家上市。

宏達電近年淡出智慧手機市場，新機推出頻率下降，黃昭穎表示，HTC的策略是不只將手機視為日常生活中的行動通訊工具，而是整體AI、AR、VR、MR生態系統的一部分，看好手機成為消費者接軌虛實世界的入口之一。