廣達股東會／林百里替「智慧醫療」按讚：AI 帶來極大突破性

代工大廠廣達（2382）14日於林口總部召開股東大會，董事長林百里親自現身主持。面對席捲全球的AI浪潮，林百里強調，其實AI技術帶來的用途，並不只局限在製造業、事實上是五花八門、鋪天蓋地的存在，其中尤其是在「智慧醫療」上，擁有非常大的突破性，不僅有望解決醫療資源缺乏的難題，更能讓國內日漸嚴峻的就醫環境有所改善。

林百里坦言，因為過去若要訓練一名醫生，讓其在某項醫療診斷的判讀能力，能夠成長達到熟練，必須要耗費大量時間精力，並讓其研讀、吸收至少幾十萬筆的資料，才有機會完成，但如今若透過電腦等硬體來替代真人，憑藉「生成式AI」來學習，可以省下醫院在人力資源、以及人才培育等面向的龐大成本，更可以憑藉AI技術達成智慧醫療、遠居醫療等目標，這樣子對人類社會有極大的益處。

林百里作為電子代工龍頭廣達的創辦人暨董事長，現已年滿75歲，而長期注重醫療布局的他，目前也身兼生策會副會長一職。面對AI狂潮的來臨，林百里透露，團隊如今已將AI導入到「智慧製造、智慧醫療」等不同方面，而自己認為，隨著將AI導入，對集團來說絕對都擁有創新、革新的幫助，並坦言，我們是一個做電腦的公司，過去我們專精於「製造」方面的技術突破，而我們對於「應用」沒這麼多的投入，不過現在隨著一步一腳印的努力，逐步做到做好。

觀察各大代工廠近期醫療事業布局，以廣達動作最大，據悉，廣達跨足醫療領域至今已超過十年，過去多半與醫院直接合作，已推出的「QOCA醫療照護平台」涵蓋AI醫療雲平台、AI遠距醫療平台、AI健康照護平台三大應用，提供AI結合企業雲端服務，提供數據監測與分析。而董事長林百里日前也透露，自己仍非常看好AI領域前景，並多次點名AI智慧醫療發展有無限可能。

對此、林百里坦言，台灣發展AI醫療須掌握三大關鍵，不僅掌握AI晶片設計與系統整合能力，驅動巨量算力所需的GPU晶片也都是台灣生產，而全球超過9成的AI伺服器，也是由台灣製造。他強調，AI智慧醫療有無限可能，只要穩紮穩打地向前走，一定會得到滿意的成果。他也期許未來能逐步擴大醫療布局的範圍，為AI智慧醫療開啟全新篇章。