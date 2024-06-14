廣達董座林百里：AI百花齊放 這兩年會忙得不得了

廣達董事長林百里今日表示，未來AI的應用領域將不僅限於製造領域，將「鋪天蓋地」而來，他透露，大型CSP（雲端服務供應商) 不斷擴大AI資料中心的規模、積極因應生成式AI各項應用，再加上全球每天都有新的大型語言模型和小型語言模型問世，讓他深感此時是「AI百花齊放的時刻」，「廣達手中訂單非常龐大，這兩年會忙得不得了！」

AI大趨勢讓廣達去年獲利、配息雙創新猷，林百里更躍升台灣首富。廣達14日召開股東會，林百里針對AI PC、AI伺服器、人形機器人、生成式AI前景、智慧製造、智慧醫療與智慧交通等多個領域釋出看法。他說，受惠蘋果推出、大型CSP業者持續擴大建置AI資料中心，以及微軟主導AI PC市場且仍具備高滲透率及戰略性競爭力，廣達預期明年業績會有高幅度的成長。

林百里說，ChatGPT從文字走向圖像、影片，後續還有更大的應用，是廣達不斷被追加訂單的原因，廣達過去專注在製造技術的突破、是一家做電腦的公司，對應用面的投入相對少，但「因為AI會鋪天蓋地而來，從伺服器延伸至智慧製造、智慧醫療等領域」，因此他看好AI為廣達帶來創新與革新，未來更要一步一腳印努力做到最好。

林百里指出，隨著AI變得愈來愈聰明，對「廣達」而言是非常興奮的時刻，學者認為這是AI的工業革命，而「廣達有最強的戰略夥伴，美國主要科技大頭都與廣達有非常多年的戰略關係，比一般關係更重要，如果有新機會，很多策略夥伴可以支持廣達，拿到許多策略客戶的訂單。」

廣達2023年業績亮眼，寫下每股淨利（EPS）10.29元、配息9元新高紀錄。林百里預期，筆電將每年推出新機型，AI伺服器每兩年就改款下一代，車用AI電腦則每3年換新世代，產品的更新都會激勵「以設計、研發雙軌並重」的廣達業績成長。他也引用美國麻省理工學院（MIT）的名言「與其預測未來，不如參與未來」，指出未來廣達的研發費用會跟著提高。

廣達副董事長梁次震則說，今年初市場看好AI PC會很流行，但實際上是否那麼快成熟還要觀察，因此AI PC市場「一言難盡」，廣達必須審慎因應，如果AI PC價格能降到目前一半，市場才會大幅增加。