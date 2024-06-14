IDC：大尺寸顯示面板 上下半年出貨比重「頭重腳輕」

根據IDC（國際數據資訊）最新全球專業代工與顯示產業研究團隊最新的全球大尺寸顯示面板出貨追蹤報告（Worldwide Large Panel Monthly Shipment Volume Tracker）顯示，2024年04月各類大尺寸顯示面板月出貨量均明顯衰退，電視顯示面板(TV Panel)月減6.9%、顯示器顯示面板(Monitor Panel)月減3.6%、筆記本電腦顯示面板(Notebook Panel)月減14.6%以及平板電腦顯示面板(Tablet Panel)月出貨月減9.8%。

IDC全球專業代工與顯示產業研究團隊資深研究分析師陳建助表示，「儘管2024年4月單月出貨呈現衰退趨勢，但在顯示面板價格從2024年2月開始的螺旋上升的趨勢下，促使顯示面板採購們普遍於2024年上半年採用提前拉貨策略(Pull-in Strategy)，大幅刺激2024上半年顯示面板採購需求，也帶動大尺寸顯示面板產業2024年第2季的平均稼動率達到過去九個季度以來的最高點。」

陳建助指出，「在漲價初期獲得最多的面板數量，可以達成最低採購成本的目標，造成電視面板與顯示器顯示面板上下半年的出貨比重略顯頭重腳輕，也因此2024年第3季各面板廠恐略為調降稼動率，藉以持平顯示面板價格，以求2024年能夠達成獲利的終極目標。」

展望2024年，各類大尺寸顯示面板出貨量都將呈現微幅成長；同時在顯示面板廠嚴格控管生產節奏的主旋律下，2024年第3季各顯示面板價格可望維持平穩。最後，面板廠與品牌廠為求未來能有更高的營收與利潤，大尺寸顯示面板的差異化趨勢將更加明顯，特別是OLED顯示面板出貨量將有別於TFT-LCD顯示面板於2024年達到雙位數的大幅成長。