快訊

她的LINE少做1動作…1.2萬元全消失！網喊話這樣做不怕噴錢

中職／啦啦隊是目前女生最頂職業？前FA卡卡鼓勵新人勇敢去徵選築夢

測輻射量後昏迷！福島核電廠50多歲男員工倒臥休息室 送醫不治

IDC：大尺寸面板第2季稼動率9季以來最高

中央社／ 台北14日電

國際數據資訊公司（IDC）指出，顯示面板價格自2月螺旋式上升，促使採購者上半年提前拉貨，大幅刺激採購需求，也帶動大尺寸顯示面板第2季平均稼動率達過去9季以來最高點。

IDC全球專業代工與顯示產業研究團隊資深研究分析師陳建助表示，在漲價初期獲得最多的面板數量，可以達成最低採購成本的目標，造成電視面板與顯示器顯示面板上、下半年的出貨比重略顯頭重腳輕，也因此2024年第3季各面板廠恐略為調降稼動率，藉以持平顯示面板價格，以求2024年能夠達成獲利的終極目標。

展望2024年，IDC認為，各類大尺寸顯示面板出貨量都將微幅成長，在面板廠嚴格控管生產節奏的主旋律下，2024年第3季各顯示面板價格可望維持平穩。

國際數據資訊報告顯示，4月各類大尺寸顯示面板月出貨量均明顯衰退，電視顯示面板月減6.9%、液晶顯示器顯示面板（Monitor Panel）月減3.6%、筆電面板月減14.6%、平板電腦面板月減9.8%。

IDC評估，面板廠與品牌廠為求未來能有更高的營收與利潤，大尺寸顯示面板的差異化趨勢將更加明顯，特別是有機發光二極體（OLED）顯示面板出貨量將有別於薄膜電晶體液晶顯示器（TFT-LCD）面板，OLED面板2024年將達雙位數的大幅成長。

IDC 電視面板

延伸閱讀

海外科技基金 強強滾

佳必琪訂單看到明年

徐巧芯指王義川資料來自子公司 中華電信否認

影／爆王義川資料出自中華電子公司 徐巧芯：自民進黨會議流出

相關新聞

低基期效應消散！全球智慧型手機第2季產量恐季減5-10%

市場研究機構集邦（TrendForce）資料顯示，相較去年第1季，供應商為解決渠道庫存積累嚴重的問題，大幅調降生產目標，...

緯創端午獎金開獎！入帳「這金額」員工：吃飯可以加雞腿了

國內科技大廠發放獎金的時間幾乎都不太一樣，而科技產業界在4、5月完成年中調薪後，也於近日陸續完成「端午獎金」的發放，而被...

和碩股東會／盼蘋果 AI 帶動換機潮 通訊業務將進入「秋收冬藏」

和碩（4938）14日舉行股東會，針對大客戶蘋果推出自家人工智慧-Apple Intelligence，是否將帶動換機潮...

威騰電子推 AI 資料循環架構 定義大規模 AI 工作負載的最佳儲存組合

為了推動下一波AI創新，威騰電子（Western Digital）14日推出包含六個階段的AI資料循環架構，定義大規模A...

閎康股東會通過每股配息9元 歷史新高 將加速全球布局

半導體檢測大廠閎康今（14日召開股東會，去年全年每股純益為新台幣10.81元，為歷史新高，並較前一年的10.12元成長6...

和碩股東會／轉戰政界？股東力拱童子賢效法郭智輝從政

和碩（4938）14日舉行股東會，和碩小股東建議董事長童子賢，效法現任經濟部長郭智輝從企業界轉戰政界，對此，童子賢回應，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。