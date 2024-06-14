IDC：大尺寸面板第2季稼動率9季以來最高
國際數據資訊公司（IDC）指出，顯示面板價格自2月螺旋式上升，促使採購者上半年提前拉貨，大幅刺激採購需求，也帶動大尺寸顯示面板第2季平均稼動率達過去9季以來最高點。
IDC全球專業代工與顯示產業研究團隊資深研究分析師陳建助表示，在漲價初期獲得最多的面板數量，可以達成最低採購成本的目標，造成電視面板與顯示器顯示面板上、下半年的出貨比重略顯頭重腳輕，也因此2024年第3季各面板廠恐略為調降稼動率，藉以持平顯示面板價格，以求2024年能夠達成獲利的終極目標。
展望2024年，IDC認為，各類大尺寸顯示面板出貨量都將微幅成長，在面板廠嚴格控管生產節奏的主旋律下，2024年第3季各顯示面板價格可望維持平穩。
國際數據資訊報告顯示，4月各類大尺寸顯示面板月出貨量均明顯衰退，電視顯示面板月減6.9%、液晶顯示器顯示面板（Monitor Panel）月減3.6%、筆電面板月減14.6%、平板電腦面板月減9.8%。
IDC評估，面板廠與品牌廠為求未來能有更高的營收與利潤，大尺寸顯示面板的差異化趨勢將更加明顯，特別是有機發光二極體（OLED）顯示面板出貨量將有別於薄膜電晶體液晶顯示器（TFT-LCD）面板，OLED面板2024年將達雙位數的大幅成長。
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