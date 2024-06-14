和碩股東會／盼蘋果 AI 帶動換機潮 通訊業務將進入「秋收冬藏」

和碩（4938）14日舉行股東會，針對大客戶蘋果推出自家人工智慧-Apple Intelligence，是否將帶動換機潮？和碩共同執行長鄧國彥回應，我們也希望AI能幫上一些忙，但目前來說，今年的展望仍然沒變，至於和碩下半年營運展望，他說，預計下半年三大產品線皆會成長，至於通訊業務（以iPhone組裝為主），則如過往下半年呈現「秋收冬藏」狀況。

和碩股東會後舉行記者會，回應媒體提問。針對蘋果推出 Apple Intelligence，是否將帶動換機潮？對此，鄧國彥僅說「希望」，他表示，主要是因為他們預估今年比較辛苦，因此也希望AI能幫上一些忙，但目前來說，今年的展望仍然沒變。

鄧國彥表示，從各產品線來看，下半年必然比上半年好，其中，在資訊產品方面，AI PC於今年5月開始出貨，預計下半年出貨量將優於上半年，全年來看資訊產品業務持平或個位數增長。

消費性產品方面，鄧國彥指出，下半年本來就是傳統旺季，至於通訊業務則如過往呈現「秋收冬藏」狀況。

和碩共同執行長鄭光志則表示，上半年整體產業有一些期望，現在來看表現還是差強人意，但隨著AI PC、AI手機的出現，業界對下半年有較大的期望，從品牌公司端可以感受到這個趨勢。

鄭光志指出，通訊產品通常比消費性電子產品晚半年反應，而去年下半年到今年上半年，覺得不只我們公司，現在客戶端庫存也到一個水位 ，因此預期下半年會有較好的需求。