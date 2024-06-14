威騰電子推 AI 資料循環架構 定義大規模 AI 工作負載的最佳儲存組合

為了推動下一波AI創新，威騰電子（Western Digital）14日推出包含六個階段的AI資料循環架構，定義大規模AI工作負載的最佳儲存組合，此架構能協助企業規劃和開發先進的儲存基礎架構，最大化AI投資、提升效率，並降低AI工作流程的總體擁有成本（TCO）。

威騰電子表示，AI模型在運作過程中會不斷使用和生成資料，在處理文字、圖像、音訊和影片等資料類型時也會產生獨特的新資料，隨著AI技術日益進步，資料儲存系統的容量和效能必須支援大型且複雜模型的運算負載和速度，並管理龐大的資料量。

威騰電子指出，公司根據資料循環中每個關鍵階段的儲存需求，策略性地調整其快閃記憶體和 HDD 產品與技術的開發計畫並推出數款產品，包括今日推出引領業界的全新高效能 PCIe Gen5 SSD，可支援 AI 訓練和推論，且高容量的64TB*SSD 以快速建構AI資料湖（data lake），以及全球最高容量的ePMR、UltraSMR 32TB*HDD，是符合經濟效益的大規模儲存解決方案。

威騰電子執行副總裁暨快閃記憶體事業總經理Rob Soderbery說明，資料是AI的燃料，隨著AI技術融入各個產業，儲存已成為AI技術堆疊中日益重要且動態的組成要素。

Rob Soderbery強調，新的AI資料循環架構將能協助我們的客戶，建置可提升AI應用程式效能、擴充性和部署的儲存基礎架構，展現出公司致力提供客戶無可比擬的價值。

據悉，全新Ultrastar DC SN861 SSD是威騰電子的首款企業級PCIe Gen 5.0 解決方案，具備引領業界的隨機讀取效能，可讓AI工作負載達到最佳能源效率，再加上高達16TB的容量使隨機讀取效能較前一代產品提升高 3倍，並具備超低延遲和驚人的回應速度，適用於大型語言模型（LLM）訓練、推論和 AI 服務部署。

此外，低功耗特性也提升了每瓦的 IOPS 效能，進而降低總體擁有成本，而PCIe Gen5 的高頻寬能滿足AI市場對高速加速運算日益俱增的需求，其低延遲特性也適用於 AI 的運算密集環境。