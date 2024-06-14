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中國電競顯示器第1季出貨 年增44%創單季新高

中央社／ 台北14日電

研調機構群智諮詢調查，中國電競顯示器以高性價比策略，成功搶占辦公市場，開啟更廣闊的發展空間，第1季總出貨量約177萬台，年成長44%並改寫單季歷史新高。

群智諮詢指出，隨著電競產業的蓬勃發展，遊戲內容、中央處理器（CPU）、圓形處理器（GPU）效能升級不斷升級，電競顯示器作為遊戲呈現的重要設備，市場需求也持續旺盛。

另外，群智諮詢表示，遊戲愛好者對顯示器的效能要求不斷提高，追求更高的刷新率、更低的延遲和更出色的畫質，以提升遊戲體驗和競技水準。因此，電競顯示器市場也是推動整體顯示器市場成長的重要因素。

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