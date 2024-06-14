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和碩股東會／轉戰政界？股東力拱童子賢效法郭智輝從政
和碩（4938）14日舉行股東會，和碩小股東建議董事長童子賢，效法現任經濟部長郭智輝從企業界轉戰政界，對此，童子賢回應，「感謝股東的激勵，至於對我個人的期待跟鼓勵，我在發言台上也不方便多說」。
和碩股東建議，童子賢效法現任經濟部長郭智輝從企業轉戰政界，對此，童子賢回應，「謝謝股東鼓勵，但今日股東會重點是談公司營運效率跟管理激勵，至於我個人的期待跟鼓勵，我在發言台上也不方便多說」。
童子賢表示，感謝股東的激勵，我像你一樣，希望台灣不只經濟繁榮，其他方面也希望能讓世界對我們比個讚。
此外，童子賢也再次提到台灣能源問題，他指出，台灣先進半導體製造業曾經被貼上「吃電怪獸」標籤，但這是汙名化，他重申，把能源用在AI、先進半導體製造及電動車產業是先進社會跟國家進步象徵。
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