緯創端午獎金開獎！入帳「這金額」員工：吃飯可以加雞腿了

國內科技大廠發放獎金的時間幾乎都不太一樣，而科技產業界在4、5月完成年中調薪後，也於近日陸續完成「端午獎金」的發放，而被稱為「AI伺服器晶片競爭市場的主要贏家」的緯創資通（3231）幾乎每年4月都會進行調薪，而據內部人士透露，每個人實際的調薪幅度，都須再視個人績效而定，不過端午獎金的額度大家都是一樣，統一以匯款方式，直接入帳2,000元到個人薪資帳戶，而該獎金也於14日正式到帳。

據悉，國內科技大廠員工在一整年的時間中，普遍有4個時期會須留意自己個人的薪資帳戶（會發生額外獎金、或調薪等事宜），包括第一：1、2月發放年終獎金；第二：4、5月公布年度調薪幅度；第三：5、6月發放端午獎金；第四：7月發放年中獎金。對此，緯創作為「AI伺服器晶片市場的主要贏家」則於今日發放端午佳節獎金「每人2000元」，更有員工喊「有錢吃飯了！」

AI狂潮席捲全台，帶動台股科技族群全面飆漲，其中，電子五哥的表現相當精彩。而緯創更已成為市場中的當紅炸子雞，大獲投信買盤青睞，也推升其股價向上展開攻勢，連創波段新高，也顯示出AI供應鏈，仍為台股盤面上最火熱的題材，而緯創近年受到AI巨浪的助攻，不僅手握輝達 GPU 基板代工大單，更入手 CSP 雲端服務供應商的伺服器訂單，因此獲得市場法人的頻頻按讚。

對此，緯創因通吃AI三巨頭的龐大訂單，有望榮登今年整個AI伺服器晶片市場的最主要贏家。而團隊已公布5月單月合併營收為795.01 億元，月增9.4 %，年大增25.5%，表現處在水準之上，合併前5月營收達3,903.72億元，年增約15.7%。截至目前單月營收重返年增態勢，表現亮眼。緯創近年積極布局發展AI領域，並拿下輝達、AMD、Intel 的代工訂單，帶動整體漲勢飆升，後市表現看好。