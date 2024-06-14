微星股東會／董座：輝達新一代 AI 伺服器開發完成、明年可望出貨

微星（2377）14日舉行股東會，針對輝達（NVIDIA）新一代人工智慧（AI）伺服器進度？董事長徐祥表示，我們都有做，目前進度符合預期，產品已經開發完成，正在與上游廠商合作開發，並等它認證通過，還不方便透露太多。由於新一代AI伺服器平台的單價是傳統伺服器的10倍以上，將導致微星明年業績大爆發。

至於主機板、顯示卡、筆電與顯示器等產品今年展望？徐祥說，需求非常強勁，例如主機板與顯示卡至少至20％到30%的成長，顯示器則有50%以上成長，尤其是 DIY 市場需求強勁。微星則指出，目前產品都賣到缺貨，供不應求。

供應鏈人士表示，微星與輝達攜手的 MGX（例如GH200）與 Blackwell（例如GB200）新一代AI伺服器平台，都已經開發完成，正在認證當中，將成為帶動該公司明年業績成長的主力產品，使得微星在AI伺服器領域，可望迎頭趕上。

由於微星過去沒有AI伺服器產品，加上AI伺服器的單價太高了，可望大幅挹注微星明年的業績爆發。

至於AI伺服器的團隊建置進度？他說，團隊年底人數將達到300至400人，相當不錯，都是有經驗的團隊，不管是1U\2U\3U\4U等的伺服器產品將如期出貨，MGX 等高階，甚至新一代AI伺服器產品微星都有。