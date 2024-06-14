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閎康股東會／通過發放9元現金股利 今年持續全球化業務布局、衝刺業績

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

半導體檢測大廠閎康（3587）14日召開股東會，通過每股發放9元現金股利。閎康董事長謝詠芬表示，公司去年在全球布局策略奏效下，繳出了亮眼的成績單；今年，公司也將延續這樣的策略，進行全球業務開發。

在台灣部分，閎康將持續聚焦先進製程客戶及先進封裝之研發服務；日本方面，則致力於拓增名古屋及熊本實驗室服務量能，並規劃設立第三（北海道）實驗室，以掌握日本半導體產業復興商機，協助客戶加速研發。中國大陸則深耕第三代半導體及當地半導體供應鏈自主化需求，滿足當地市場需求，新進將拓展蘇州地區客戶服務，加開大陸地區第四實驗室。

對於海外市場，公司積極評估歐、美市場的潛力，拓展海外實驗室，提供即時有效的優質服務，以全球布局規模及視野，與客戶共同成長，避開台灣和中國大陸競爭激烈的紅海市場，航向高獲利的國際藍海市場。

此外，為提升市場競爭力，閎康也將藉由推動三大基礎工程，拉開與台灣同業的競爭力差距。首先是強化研發及智財布局，以海內外一流大學教授的研發專案為起點，並導入 TIPS 智財管理認證制度，深化公司技術研發核心競爭力。

其次是開發新客戶數位服務平台，並加深與原有客戶的服務連結。最後是強化公司內部管理系統，全面數位化，以AI協作，提高全球運籌營運效率，持續海外發展。

第三代半導體 閎康

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