廣達股東會／「人形」機器人效益低？林百里：長得不一定要像人

代工大廠廣達（2382）14日於林口總部召開股東大會，董事長林百里親自現身主持，面對外界「AI機器人」的發展，他舉出一部名為「原子鐵金剛」的電影，並直言，人類一直在幻想著把自己，獨立複製到機器人上，且想像中的「機器人」不僅要有電腦運算能力，也要能替人類來工作，並且也需要擁有自己的「智慧」。而當中蘊含的「智慧」，其實就是「AI」。

林百里指出，過去自己去 MIT 時，發現他們的AI跟機器人兩個領域的研發是綁在一起進行研究，而當時大多數人都將這兩個部分的開發，當作是天馬行空的幻想，不過隨著技術的不斷進步，如今AI已經成為現實，不過他坦言，人形機器人的功能還是輸人類很多，並且比不上工人實際產生的效益，不過機器人不一定一定要是人形，像是目前已導入旗下智慧工廠的機器人（手臂） ，就具有極高的商業價值。

對此，廣達副董事長梁次震也提到，人型機器人雖然不會累、也不會罷工，但能產生的效益仍然差真人一大截，而林百里也直言，其實自己一直認為「機器人不一定要長得像人」才是機器人，事實上旗下智慧工廠多年來，結合各種感測器、攝影鏡頭設備、機械手臂、自主移動機器人，已發揮很優良的自動化效果，而自己期許未來也能讓這些想法，進一步落實變成更多的實際生意。

據悉，廣達近年透過旗下儲存與智能自動化系統大廠廣明（6188）子公司達明機器人，成功搭上晶片大廠輝達（NVIDIA）掀起的「人形機器人」熱潮；事實上達明目前手中已經客戶，包括：南茂、群創、漢翔、廣達、德國馬牌及 Toyota 等知名企業，客戶涵蓋晶圓廠、軍工業者、電腦組裝廠及汽車等，而團隊推出的機器人產品，不僅可幫客戶生產線節省高達8成的人力，甚至連智慧工廠、AIoT、工業4.0市場等，也都是其潛在的接單範圍。

並且除了達明機器人以外，其母公司廣明近年也隨著雲端運算及網路的蓬勃發展，網際網路提供更多元服務，儲存媒體和方式快速演進，因為固態硬碟具備省電、存取速度快、體積小、適應各種環境的優勢，在固態硬碟技術更成熟，製程快速演進的同時，價格也普遍為市場接受，種種優勢正符合目前資訊產業發展的趨勢及需求，固態硬碟的搭載率及出貨量持續成長。