廣達股東會／「AI 是一直以來的夢想」林百里親曝公司目前發展主軸

代工大廠廣達（2382）14日於林口總部召開股東大會，董事長林百里親自現身主持。而面對AI大浪的來臨，他坦言，自己樂見市場商機的爆發，過去AI存在幻想之中，但我們透過一步一腳印的努力，成功將想法做到實驗室裡面，再一路推進開發成產品，也讓這些想法來落實變成實際的生意，他坦言，「這件事對我來說，是一直以來的夢想」。

雖然自己以前只知道埋頭專注在電子代工製造方面、但在過去的50年間，這些過程其實也都與「數位」息息相關，而我們透過多年來成功累積深厚實力之下，隨著AI題材問世、引發市場商機大革命後，我們也成功搭上這波巨浪，一步一步的發展、不停的往上走，自己認為「想辦法去預測、還不如提前準備好」。

此外，林百里透露，我們公司目前的發展主軸，主要在「運算」方面特別著墨，因為自己堅信「惟有替產品運算不斷加速，才能激發出市場更多的購買需求」，他也喊話，未來廣達整個集團都將會持續透過加大力度創新研發，攜手各界推進技術的提升，開發出一代又一代的全新產品。而自己認為目前聽到的新聞很多、也很有趣，也代表市場非常關注AI，自己樂見這個發展。