廣達股東會／林百里：AI 大潮來臨「現在是爆發期」2年內百花齊放

代工大廠廣達（2382）14日於林口總部召開股東大會，董事長林百里親自現身主持，面對媒體詢問有關亞馬遜投資台灣建資料中心的消息，林百里指出，最年來4大 CSP 雲端服務供應商，為了搶生成式AI的龐大商機，不斷的投資、新建資料中心，他坦言，目前AI大潮已然來臨，看好未來2年市場將百花齊放，不過哪個花要怎麼作，都還需要觀察。

林百里指出，隨著AI時代的到來，現在就是市場的「爆發期」，他透露，現在供應鏈上下游都在積極的推動市場發展，也沒人可以知道，現在確切爆發到什麼程度了，而自己認為現在的市場已經迎來全面的盛事，而這種情況就像是「AI的工業革命」，而這對自己來說，絕對算是一個非常值得興奮的事情。

面對 CSP 增加對台投資一事，林百里直言，「很好啊、多一點人來投資都是好事」，他笑稱，現在AI紅的不得了，其實這個方面「教主（黃仁勳）已經講過了」，現在AI迎來這麼大的革命、整個市場也不斷往上走，但他認為「想辦法去預測、還不如提前準備好」，未來廣達會持續透過加大力度創新研發，攜手各界推進技術的提升，開發出一代又一代的全新產品。

廣達去年研發費用約為230億元，而林百里也直言，今年我們的研發費用也預計將會繼續的擴大，事實上集團一直以來都投入非常龐大的資金在研發費用方面，而近幾年來也隨著產品複雜度同步向上增長，但我們公司的核心發展主軸，就是「絕對要超前研發」，因此未來也將會加大力度去發展。此外，研發費用雖然高、但我們也有比較高的成果，廣達就是一個投資報酬率高的公司，而這也就是我們的競爭力。