廣達股東會／有投資黃仁勳？林百里：不是巴菲特、若有就退休了

代工大廠廣達（2382）14日於林口總部召開股東大會，董事長林百里親自現身主持，面對媒體詢問他跟黃仁勳感情深厚，而「他個人有沒有投資輝達？」林百里笑著回答，「如果我知道的話，我早就退休了！」他坦言，自己不是巴菲特，也不太懂操作股票，就連自家的股價都一直搞不太懂了，我只是一個研究人員，他重申「這個部分我搞不太清楚」。

據悉，廣達近年成功搶搭AI伺服器浪潮商機，不只帶動股價連連創下20多年來的新高，也挹注董事長林百里身價水漲船高，一舉成為台灣新首富。統計廣達股價自去年4月中旬80.4元起漲，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳去年6月初來台掀起AI旋風後開始拉出明顯漲幅，也讓廣達成為四大代工中首波受惠者。截至目前，股價於4月初時，最高衝上299元的高價、有望挑戰300元大關。

林百里指出，AI的效果是鋪天蓋地的，旗下除了伺服器之外，也將其導入智慧製造、智慧醫療等方面，自己認為，隨著將AI導入其中，對集團來說絕對都擁有創新、革新的幫助，他坦言，我們是一個做電腦的公司，過去我們專精於「製造」方面的技術突破，而我們對於「應用」沒這麼多的投入，不過現在隨著一步一腳印的努力，逐步做到做好。

展望未來，林百里強調，我們會先把自己該做的做好，當我們將該做的都做好之後，未來AI就會是一個錦上添花的事項，而我們也不斷在進行AI的優化，事實上現在的企業環境，除了大語言模型外，還會有小語言模型，而且幾乎每天都會有新的語言模型推出，因此自己看好未來的需求將保持不斷增加的趨勢。