3G 關閉倒數…電信業者催客升級 大送衛生紙、全聯禮券

3G網路將在6月底關閉，關網進入最後倒數，電信業者也積極催客升級，中華電信強調，升級中華電信4G/5G，五月花厚棒衛生紙、Hami Point好禮二選一，升級4G月繳149元，VoLTE手機零元入手，遠傳強調，VoLTE手機續約0元起，免費手機檢測再送200元全聯禮券。

中華電信表示，國內3G網路將於6月30日關閉，3G網路關閉除順應國際行動通信潮流，亦提供3G客戶更好的行動上網體驗、音質更佳的VoLTE語音服務。

為利3G客戶無痛移轉，中華電信指出，日前推出3G客戶升級4G/5G指定方案，加碼送五月花厚棒衛生紙一串（限中華電信全台服務據點）或Hami Point 150點好禮二選一，點數可於Hami Go專區兌換超商商品卡或咖啡兌換券等，活動推出即獲好評，限時優惠即將截止，立即申辦拿好禮。

中華電信強調，提供3G客戶升級4G購機優惠，月繳149元起，INHON、HUGIGA等多款VoLTE手機0元入手；針對銀髮、弱勢族群，提供「樂齡方案」註2與「暖心方案」註3專屬優惠，除上述購機方案，月繳149元起，申辦通信約最高享1.5GB行動上網量。已持有VoLTE手機的3G客戶，亦提供升級4G單門號方案，月繳183元即享國內行動上網量1GB、網內20分鐘及網外（含市話）20分鐘，中華電信提供各式4G/5G、樂齡及暖心方案優惠，體貼照顧多元客戶需求，實踐數位平權。

遠傳指出，為響應政府節能減碳政策、提升頻譜資源有效運用，遠傳已於2024年4月22日起逐步關閉低用量及有重複涵蓋的3G基地台，預計於6月30日前全面關閉完成。遠傳在3G網路關閉的過程中，也做了充分的準備和安排，幫助用戶順利轉換到4G語音（VoLTE）或5G網路。

遠傳表示，目前仍使用3G手機或不支援VoLTE語音4G手機的月租型用戶，即日起到遠傳門市進行免費之4G語音手機檢測，檢測就送「全聯禮券200元」來店好禮。

遠傳表示，提供多元換機優惠，續約指定專案月付149元起享1Mbps輕速吃到飽，還可0元起帶走VoLTE手機，符合特定資格的精選用戶申辦成功加碼送「全聯禮券300元」申辦禮。除了續約方案外，遠傳也提供銀髮族群愛用的按鍵式、大螢幕VoLTE手機空機價優惠，包括Inhon F35、Inhon GT39按鍵式手機，以及OPPO、小米、三星、Apple等多品牌智慧型空機，最低只要1,699元就可輕鬆升級VoLTE手機。

除了換機優惠外，遠傳表示，持3G手機或不支援4G語音（VoLTE）的4G手機來門市回收，續約或購買空機，可享現折500元優惠，任選機款皆可折抵，相當於按鍵式Inhon手機不用1,200元就可帶回家。此外，遠傳也提供預付型用戶加碼優惠，符合活動資格用戶，來店檢測手機送衛生紙一串，換機成功再送300元通話金；針對部分老舊不支援4G語音（VoLTE）SIM卡的預付卡客戶，不僅可免費換卡，換卡成功再送全家衛生紙及100元購物金。

此外，遠傳於官網設置了3G關閉資訊專區，用戶可查詢自己或家人的手機是否支援4G語音（VoLTE），此專區亦提供支援4G語音（VoLTE）的手機型號查詢與開通設定教學。不熟悉網路操作的用戶，可以直接至門市由專人協助檢測。