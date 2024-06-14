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林百里：廣達明年也很好 希望股東多買股票支持

中央社／ 台北14日電
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影

代工廠廣達今天召開股東常會，董事長林百里表示，因為AI大潮來臨，廣達去年獲利及配息都創新高；廣達與客戶有非常多年的戰略關係，拿到很多策略客戶訂單，明年也是很好的一年，希望股東多買廣達的股票，多多支持廣達。

林百里指出，廣達去年業績非常好，不僅獲利創新紀錄，配息9元也創紀錄。廣達的幹部非常努力，新產品開發特別用力，很不容易。

他說，廣達有最強的戰略夥伴，美國主要的科技大頭，都與廣達有非常多年的戰略關係，比一般關係重要很多，如果有新的機會，廣達有很多策略夥伴可以支持，廣達也拿到很多策略客戶的訂單。

展望明年，林百里直言，還會有更好的成績，有更多的機會，「明年也是很好的一年」。廣達會更加努力，爭取更好的成績，「也希望股東多買廣達的股票」，多多支持廣達。

廣達2023年合併營收約新台幣1.09兆元，雖然較2022年的1.28兆元下滑，但因產品結構調整及成本控制得當，仍然創下三率三升的佳績，2023年毛利率、營業利益率、淨利率分別為7.8%、4%、3.7%，較2022年的5.5%、2.4%、2.3%大幅成長。

廣達2023年營業毛利848.88億元寫下新高，年增19.7%；每股盈餘10.29元。

廣達 林百里 股東

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