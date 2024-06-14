廣達股東會將至！ GB200、AI 市況引關注 會前重點一次看

代工大廠廣達（2382）將在14日召開年度股東大會，董事長林百里屆時除現身主持外，也將說明集團各領域的最新發展情形，替市場投資大眾一次解惑。廣達近年積極拓展雲端業務，並在AI題材爆發之際成功卡位輝達（NVIDIA）GB200伺服器供應鏈，而林百里作為主要功臣也將在股東會向大家釋出最新展望，吸引外界關注。

廣達近年受到AI題材的加持，營運表現及業績成果都繳出亮眼的成績單，而在伺服器出貨上，除了已知上游GPU缺料情況改善外，更傳出接獲AI伺服器大單，且接單範圍涵蓋四大CSP業者，整筆訂單的量不小，目前規劃是在今年9月量產出貨，而隨著股東會即將登場，外界也好奇廣達的最新展望，對此，《經濟日報》也將市場特別關注的「4大重點」依序列出，供讀者一次了解，快來看看吧！

1. GB200實際出貨？

廣達近年積極布局發展AI領域，而市場傳出廣達目前預計拿下晶片大廠輝達（NVIDIA）最強晶片GB200大約20%~30%左右的供應份額，因此有望挹注公司營運表現持續向上，並成為2025年公司營運持續增長的主要動能，而日前廣達喊話將於9月啟動出貨，外界也好奇廣達目前產線準備狀況、以及GB200產品線能否如期啟動出貨，吸引市場目光關注。

2.真實AI市況？

市場日前傳出，由於大環境表現仍然不佳，導致客戶呈現保守，加上新科技的應用仍待驗證，客戶不敢貿然下單，AI市場的表現恐怕面臨微幅下修，不過這個傳言與廣達的看法明顯有些出入，廣達日前透露，旗下伺服器方面的表現，目前已看到 GPU 供貨狀況愈趨順暢，也使得伺服器出貨更加順利，雖然成長動能主要來自下半年，但持續看好全年伺服器雙位數成長，而AI 伺服器的占比也將超過5成，對此，外界關注最新的真實市況是否有所變動。

3.AI PC方面的發展？

自ChatGPT引爆AI話題以來，AI PC議題也勢如破竹乘風而起，廣達副總兼雲達總經理楊麒令日前直言，整個市場在各界垂直整合的帶動之下，「成長絕對是可期的」。不過，廣達近日則透露，消費者的消費力道會受到總經環境影響，而目前 AI PC 價格帶鎖定在 1000 美元，整體價格仍然偏高，因此團隊還需觀察何時AI PC的價格才會降低，以及相關應用是否被消費者所接受，才能看出AI PC能否刺激PC市場。

4.最新未來展望？