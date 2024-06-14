這檔科技多重資產基金 瞄準最受惠 AI 狂潮的全球供應鏈股票

7月1日重磅開募的野村全球科技多重資產基金透過集中持股於科技股、同時搭配低波動債券布局，既能掌握科技動能成長亦能強化股息收益機會並兼顧波動防禦特性，投資AI科技有攻有守；運用獨特供應鏈分析進行選股，可幫投資人掌握最具成長性的科技主題及相關供應鏈，並搭上第五波科技革命浪潮的特快車，將是掌握全球科技趨勢多頭的新利器。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，根據 FactSet 統計，今(2024)年第1季財報中，有40%的標準普爾500指數成分股提及了AI，創下歷史新高，對比五年前只有1%的公司提及AI，這顯示AI 的迅速發展，令企業領導者非常重視其所帶來的機遇與挑戰。為了搶奪未來20年由誰主導市場的AI狂潮，故各大科技巨頭正不斷提高在AI及雲端運算方面的支出，試圖掌握先機。

蘋果6月11日在WWDC宣布推出自研的AI，執行長Tim Cook介紹iOS 18在各裝置上的全新應用，最令人驚豔的是蘋果推出自研的AI(Apple Intelligence)，這款AI強調你的資料不會被蘋果或其他人儲存，且完全基於用戶的指令，並有嚴密的驗證程序。Siri不僅變得更聰明，且能與ChatGPT連動，只要Siri回答不夠完善的，將由神隊友ChatGPT出場，號稱在AI應用領域樹立全新標竿，讓AI就像人類般互動，不只如此套用到企業成為現在進行式、即刻即能派上用場。此外，高盛預估2024年雲端四巨頭 (Microsoft、Google、Amazon、Meta )在雲端運算的資本支出，將較2023年大幅成長 49%至1,770億美元，而2025年則會高達1,950億美元。

以輝達的 AI 伺服器供應鏈為例，從上游的晶圓代工到下游的組裝代工，絕大多數關鍵環節皆由台灣的科技公司拿下；而受惠於 AI 相關生意興隆，再加上雲端伺服器的需求也同樣火熱，台灣這些頂尖的科技製造商在兩邊供應鏈通吃的情況下，業績獲得大幅挹注，許多公司的年度營收到 2025 年可望較 2023 年度成長 50%以上、甚至超越 100%，所以若想完整掌握 AI趨勢，除了美國科技巨頭外，台灣科技股也是不能夠忽視的投資標的。輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳媒體受訪時曾表示，TAIWAN字母就藏AI ，理當幫助世界去建立AI基礎建設，更盛讚台灣是世界AI支柱，力挺台廠供應鏈，突顯台灣對AI的關鍵性，滿滿體現台灣的AI投資價值與優勢。