華碩AI伺服器 拚超越5年增5倍

華碩昨日召開股東會，董事長施崇棠表示，未來ＡＩ ＰＣ（人工智慧個人電腦）一定能大放異彩，推動多重領域的實踐，作為人類社會的基礎，ＡＩ將大幅提升人們的生活品質與工作產出，也將重塑既有工作場域運作方向。

針對ＡＩ ＰＣ、ＡＩ手機、ＡＩ伺服器等多個產品最新局勢，施崇棠釋出景氣風向球並說明華碩布局現況。他認為ＡＩ（人工智慧）是電腦產業百年難得的機遇，將引領新一波生產力革命，大幅提升人類的生活品質與工作產出，未來世界將充斥各種不同形式和大小的AI brains（人工智慧腦），從雲端到邊緣、ＰＣ（個人電腦）和手機等終端裝置，形成一個混合式的ＡＩ生態系，華碩絕對要把握這個契機，蛻變成為全方位企業。

施崇棠也感嘆華碩在ＡＩ伺服器布局速度太慢，過去花太多資源在終端裝置，如今已組成超過六百人團隊全力以赴、發憤圖強，將產品布局從ＡＩ伺服器、機架式、整機系統到機櫃式等各種型態機款，力求超越原五年增長五倍的目標。

共同執行長胡書賓進一步指出，ＡＩ伺服器第一季營收占比，已較去年同期呈倍數成長，有信心延續這股氣勢。

針對ＡＩ ＰＣ前景，施崇棠認為，以前在微軟Windows作業系統搭配英特爾（Intel）處理器的Wintel架構下，台廠只能處理硬體，只要硬體相容，終端即可運作，導致出現「他們吃肉，台灣喝湯」局面，但ＡＩ ＰＣ可讓局勢改變，台廠可進一步發揮，「大家各顯神通，我覺得未來會更精彩」。

施崇棠昨日也特別提及輝達執行長黃仁勳日前來台時展示人形機器人，以及近日蘋果全球開發者大會（ＷＷＤＣ）推出自定義ＡＩ「Apple Intelligence」，他描述華碩八年前就推出機器人「ZenBo」，很早就看好機器人發展，隨生成式ＡＩ和大型語言模型持續進步，再配上ＲＡＧ（檢索增強生成）新技術導入，相信機器人在醫療和教育領域可望「對答如流」，華碩發展機器人「Timing（時間點）是對的。」

施崇棠更再度肯定蘋果擅長透過設計思維，將終端產品與新技術融合後打造出卓越產品。