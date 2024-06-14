全球能源轉型、AI浪潮 台重電廠扮演更重要角色

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

國內重電大廠華城（1519）、亞力均認為，電力問題現在已成國安問題，全球能源轉型、AI浪潮等，長期產業趨勢下，對電力的需求只會更多，尤其AI的加入更凸顯電力供應穩定的重要性，台廠電力供應鏈將扮演更重要的角色。

對於市場景氣走勢，華城總經理許逸德昨（13）日指出，會持續貼近市場謹慎觀察，不過目前沒看到接單放緩、報價降低等趨勢，北美等市場需求仍強。以華城為例，從今年前五月營收來看，華城外銷占比已從去年36%來到45%以上，只能說，重電設備核心供應商將強者恆強。

重電業者指出，電力產業受到2050年淨零排放議題發酵及AI等新科技爆發，綠電建設、電力建設及電力品質改善等循環需求下，綠能、台電電網強韌計畫及國外電力基礎建設外銷市場，已成為產業的三個主要成長動能。

對於AI帶來的電力版圖轉變，重電大廠亞力昨日也指出，AI是非常耗能的產業，尤其是國際大廠陸續來台建設AI資料中心，其高速度、高效率的運算需要更龐大的電能予以支撐，所以在電能的供應、傳輸皆需要更多的變電所的GIS及變壓器予以保護及變壓，這些現象未來將會給重電業者帶來另一波的商機，而該公司也會積極爭取相關訂單。

華城認為，現階段的電力設備需求主要來自台電強韌電網計畫、基建工程增多、淨零碳排趨勢等，且2030年到2040年都是能源轉型的關鍵時代，電力設備的需求看起來只會多。

AI 台電 華城

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