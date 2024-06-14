科技廠軟硬結合AI能量 看見成果協助改善醫療環境
科技大廠積極揮軍醫療應用，各自挾硬體系統優勢，結合日益茁壯的「軟實力」出招，鴻海（2317）、廣達、宏碁、仁寶、緯創及英業達等大廠都有成果，未來可望以硬體結合AI能量，協助改善台灣醫療環境。
鴻海攻智慧醫療兩路並進，除攜手台灣專科護理師學會，共同打造Mobile Nurse／NP專科護理師智慧派遣平台，構建適應高齡照護的新生態系統，也打造AI輔助診斷平台，已與多家醫院合作。
宏碁子公司宏碁智醫使用AI技術協助醫療，與多家醫院合作，產品導入全台及海外近200家醫療院所。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言