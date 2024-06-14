科技廠軟硬結合AI能量 看見成果協助改善醫療環境

經濟日報／ 記者蕭君暉吳凱中林薏茹／台北報導

科技大廠積極揮軍醫療應用，各自挾硬體系統優勢，結合日益茁壯的「軟實力」出招，鴻海（2317）、廣達、宏碁、仁寶、緯創及英業達等大廠都有成果，未來可望以硬體結合AI能量，協助改善台灣醫療環境。

鴻海攻智慧醫療兩路並進，除攜手台灣專科護理師學會，共同打造Mobile Nurse／NP專科護理師智慧派遣平台，構建適應高齡照護的新生態系統，也打造AI輔助診斷平台，已與多家醫院合作。

宏碁子公司宏碁智醫使用AI技術協助醫療，與多家醫院合作，產品導入全台及海外近200家醫療院所。

AI 宏碁 護理師

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