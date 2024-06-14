健保署攜Google攻醫療AI 啟動「AI-on-DM」計畫

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

台灣珍貴健保相關數據將首度導入AI訓練並加以運用。衛生福利部中央健康保險署、Google Cloud和Google Health昨（13）日宣布全國首例「AI-on-DM」計畫，健保署長期追蹤的第二型糖尿病資料，將導入Google Health醫學大語言模型、以AI平台訓練，為台灣200多萬罹患第二型糖尿病的患者，提前數年預測與管理併發症風險。

「AI-on-DM」意為「糖尿病人工智慧」，將透過運用Google Cloud先進的AI技術、雲端運算和數據分析能力，協助健保署推進「健康台灣」國家倡議，未來更將擴大到改善高血壓、高血糖與高膽固醇與癌症等病患追蹤。

Google Cloud長期建立機器學習與AI技術，對糖尿病相關病變影像辨識技術是長期研發重點，Google Cloud北亞區董事總經理李孔源表示，Google Cloud健康業務首度與國家級機構合作，希望能讓各國政府關注到AI導入健康醫療照護重要性，改善照護、醫療策略。合作結果有可能改變各國政府未來制訂國家醫療保健策略及導入的方式，特別是應對可預防疾病日益盛行的趨勢。

健保署長石崇良指出，這項合作是台灣首例，是發展精準醫療國家策略的一部分，初期聚焦於第二型糖尿病，這是台灣最常見且醫療成本最高的慢性疾病之一。糖尿病影響台灣超過13%的成年人口，而每四位台灣人就有一位患有高血壓，對台灣醫療保健系統和整體社會帶來沉重且快速增加的負擔。

石崇良說明，初期健保署將先梳理數據、輸入Google針對醫療保健產業微調的基礎模型MedLM，在Vetex AI平台上建置、訓練和測試客製化的生成式AI大型語言模型，國衛院將針對此模型提供專業領域的知識，建立初期模型，目標是提前數年預測第二型糖尿病患者的併發症風險。

石崇良強調，這次合作包含發展全新的數位照護模式，讓全台的疾病管理運用Google AI技術，提升疾病風險偵測能力。

AI Google 糖尿病

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