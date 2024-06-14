華碩研發機器人 搶進教育領域
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今年帶起全球AI機器人旋風，華碩（2357）董事長施崇棠昨（13）日在股東上有感而發指出，華碩很早就投入機器人Zenbo研發，但當時沒做到符合市場剛性需求，現在隨著生成式AI及大語言模型（LLM）的進步，Zenbo在醫療及教育領域都有應用場域，他說：「我們覺得timing（時機）是對的。」
輝達在今年「GTC 2024」大會上宣布推出人形機器人計畫，並建立擁有生成式AI人形機器人的硬軟體平台，掀起全球新一波機器人熱潮。
對於機器人布局，施崇棠指出，華碩很早就投入機器人Zenbo研發，當時做對很多東西，但無法真正達到市場的剛性需求。
華碩在2016年台北國際電腦展上亮相Zenbo，定位為家用陪伴型機器人，提供教育、個人助理等功能，2017年上市。惟機器人業務後續發展平淡，華碩轉為將Zenbo應用在教育、醫療領域，後續推出Zenbo Junior等機型，鎖定教育市場。
回顧當時失利，施崇棠分析，很大因素在於當時的AI沒有那麼聰明，但現在隨著生成式AI及大語言模型的進步，Zenbo在醫療及教育領域都有應用場域。
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