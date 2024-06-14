華碩伺服器五倍增長 施崇棠樂觀相關業績

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
華碩董事長施崇棠。 記者林伯東／攝影
華碩董事長施崇棠。 記者林伯東／攝影

看好AI伺服器浪潮，PC品牌大廠華碩（2357）全力衝刺伺服器業務，原先設定以2022年為基礎，伺服器業務五年業績要增長五倍，華碩董事長施崇棠昨（13）日強調，在卯足勁、全力以赴下，「會比本來我們講的好幾倍更快」，言下之意，伺服器長期增長目標時間點將提前達陣，同時也有望增長超過五倍。

華碩昨天舉行股東會，去年受到PC產業庫存調整影響，華碩集團營收降至4,823億元，但稅後純益增至159億元，每股純益21.44元。股東會通過配發現金股利17元。

華碩股東會重點
華碩股東會重點

去年生成式AI商機爆發，華碩目標轉型為全方位AI公司，一大重點就是AI伺服器業務。施崇棠坦言，華碩在伺服器領域布局有點太慢，現在要發憤圖強、持續補強團隊，並進行資源整合。

華碩先前設定伺服器成長目標是以2022年為基礎，五年業績要增長五倍，現在目標時間有望提前。施崇棠指出，在卯足勁、全力以赴下，「會比本來我們講的好幾倍更快」。

華碩伺服器團隊歸屬零組件事業，以整體營收比重來看，2023年伺服器占華碩整體業績低個位數區間，營收較前一年度倍數成長，而今年首季伺服器業績已占整體營收7%至9％，營收較去年同期成長數倍。

華碩已建置逾600人的伺服器團隊，也是輝達最新Blackwell架構的AI伺服器系列首波供應商，看好伺服器成長動能持續，到今年底都能保持翻倍以上的年成長。

若單以AI伺服器來看，2022年產品占華碩整體伺服器事業業績10%、2023年增至35%。華碩共同執行長胡書賓先前指出，隨著生成式AI算力需求持續提升，2024年AI伺服器將占華碩伺服器比重超過七成。

針對AI PC前景，施崇棠指出，以前在微軟Windows作業系統搭配英特爾處理器的Wintel架構下，「他們吃肉，台灣喝湯」，Wintel陣營把很多事情都處理好，台廠硬體只要相容，馬上可以運作。

華碩誓言要當AI PC領導者，在今年台北國際電腦展期間亮相包含內建英特爾、超微及高通等全新CPU的AI PC，並規劃於下半年陸續上市。施崇棠說，這次AI PC不太一樣，有各種發揮空間，「大家各顯神通，我覺得未來會更精彩」。

AI 伺服器 華碩

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