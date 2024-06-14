晶圓代工成熟製程 台廠有望迎接轉單

經濟日報／ 記者尹慧中李孟珊／台北報導

兩岸成熟製程報價漲聲響起，業界看好，成熟製程供需最壞情況已過，產業烏雲散去後，聯電（2303）、世界、力積電等主攻成熟製程的台灣晶圓代工廠在技術與價值服務都比對岸同業具備競爭優勢，並隨著地緣政治議題迎接轉單商機，力積電更高喊「今年是公司的轉型年」。

聯電正積極強化製程量能，今年宣布攜手英特爾合作開發12奈米製程，業界看好，聯電不需負擔龐大資本支出，即可靈活運用鰭式場效電晶體（FinFET）產能，進而從成熟製程的競局中另謀生路。

同時，藉由共同營運英特爾美國廠，聯電可以間接拓展工廠國際分布，分散地緣政治風險。

業界點出，聯電長期投入的主力製程為28／22奈米，並有高壓製程等特殊技術，在市場上具備強大競爭力。

世界董事長方略日前在法說會提到，2024年消費電子庫存有望回到正常水位，該公司提供價值服務，藉由有價值的技術，即使在部分區域有殺價競爭狀況，世界不會參與低價競爭，並依循提供價值服務策略，從電源管理IC代工等領域接單狀況來看，目前進展良好，明年看來也會持續下去。

力積電也展開多元布局，董事長黃崇仁分析，力積電的優勢之一，是具有同時生產邏輯晶片與記憶體技術，並且是公司一大強項，同時攜手旗下愛普開發3D封裝堆疊技術，產品預計最快下半年問世，大搶AI晶片商機，看好今年是力積電的轉型年。

力積 晶圓代工廠 聯電

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