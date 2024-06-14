台積電成為全球焦點 三星隔海叫陣搶AI訂單

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者尹慧中／綜合報導
三星隔海叫陣，高喊2奈米到1.4奈米製程進度如預期。 （美聯社）
三星隔海叫陣，高喊2奈米到1.4奈米製程進度如預期。 （美聯社）

台積電（2330）通吃輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等大廠AI晶片代工大單，成為全球焦點之際，三星隔海叫陣，高喊2奈米到1.4奈米製程進度如預期，將把晶背供電（BSPDN）技術導入4奈米與2奈米製程，為客戶提供一站式服務，加快生產AI晶片，力拚2028年前提高AI晶片銷售九倍。

市調機構集邦科技（TrendForce）最新報告指出，今年首季台積電持續稱霸全球晶圓代工業，市占率衝上61.7%，季增0.5個百分點，三星雖然仍是晶圓代工二哥，市占率由前一季的11.3%降至11%。市場解讀，三星高分貝喊話，與台積電較勁意味濃厚，希望從台積電手上搶走一些大廠AI晶片代工訂單。

三星12日在美國加州聖荷西舉行年度「三星晶圓代工論壇」（SFF），釋出技術藍圖與對AI市場看法，會中並展示環繞式閘極（GAA）架構，計劃在今年下半年量產應用GAA的第二代3奈米製程晶片，重申計劃明年開始以2奈米製程生產行動應用晶片，之後幾年擴及其他用途，包括2026年以2奈米製程生產超級電腦與電腦叢集使用的高效運算（HPC）晶片。

台積電 奈米 晶片

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