陸廠殺價搶單潮散去 晶圓代工成熟製程報價看漲

大陸成熟製程晶圓代工廠「內捲」邁入尾聲，殺價搶單潮逐步散去，當地晶圓代工二哥華虹下半年報價傳將調升10%，終止成熟製程代工價格連跌兩年態勢，意味產業走出修正期，朝健康之路邁進，聯電（2303）、世界、力積電等主攻晶圓代工成熟製程台廠報價同步看俏，助攻營運。

業界分析，現階段由於地緣政治因素，陸系晶圓代工廠多半以大陸市場為主，與台系晶圓代工客戶群逐漸出現分歧點，惟華虹報價若止跌轉升，具有指標意義，畢竟從新冠疫情結束以來，晶圓代工成熟製程報價一路修正，若報價轉漲，象徵消費性電子產品需求反彈，助攻聯電、世界、力積電等台廠下半年可望價量齊揚。

晶圓代工成熟製程告別跌價潮

法人認為，若晶圓代工成熟製程市況回春，聯電將優先受惠，伴隨消費性電子與手機需求回溫，相關產品包括OLED面板驅動IC，影像訊號處理器（ISP）、WiFi單晶片等，涵蓋電腦、消費和通訊領域的庫存狀況改善到更健康水準。

世界、力積電營運也將跟隨產業復甦態勢起舞。雖然世界不評論價格議題，惟該公司先前提到，2024年消費電子庫存有望調整回到正常水位，即便工業、車用庫存調整仍在進行，仍看好下半年整體營運呈現溫和成長。

力積電也陸續感受到訂單回籠，公司強調，持續順應市場競爭態勢，並致力於調整產銷策略，隨著相關成效顯現、客戶庫存水位回到健康水準，加上銅鑼廠新業務機會展開，期望營收能逐步回升。

外資摩根士丹利高度關注晶圓代工成熟製程市況轉揚議題，在其最新釋出的「晶圓代工成熟製程產業」報告中，一改以往保守觀點，看法轉趨正面。

大摩分析，隨華虹產能利用率達100%，下半年可能漲價10%，使得與台廠間的價格差距縮小，產業價格競爭壓力因此減緩，並因此調升世界、力積電目標價，並將評等都調高至「中立」。

大摩並提高世界2024年至2026年獲利預測各5%、5%、15%。展望後市，世界新客戶高通及電源管理IC商芯源系統（MPS）有望於2025年至2026年對世界總收入貢獻約10%至20%，將成為另一個推升業務成長的利多。

力積電方面，儘管面對來自大陸同業競爭，大摩仍看好力積電毛利率將逐步改善，主因有三：首先，未來將有更佳的產能利用率，預計2024下半年將提高到70%以上。

其次，與大陸同業相比，價格差距縮小，華虹可能會提高晶圓價格，使價格競爭不再那麼激烈；第三，記憶體價格略微改善。