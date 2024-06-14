七家廠商組「5G Team Taiwan」 赴日秀5G解決方案

台灣廠商近年積極搶進5G設備及專網解決方案，雲達、光寶（2301）、亞旭、智宏網、耀登、泰雅、禾薪等七家廠商將組成「5G Team Taiwan」，前進日本次世代通訊技術展，大秀5G解決方案，搶進日本市場。

「COMNEXT次世代通信技術展」是日本通信技術盛會，將於6月26日至28日在東京國際展示場展開，今年聚焦於次世代通信技術和解決方案，包括5G／6G通信技術、5G／6G材料、Local 5G、邊緣人工智慧（AI）/物聯網（IoT）解決方案、光通信技術、影像傳輸等領域。

去年該展會吸引超過200家國際企業參與，包含NTT、SENKO、三菱化學及富士通等知名大廠，今年預計將吸引約300家國際業者參與，近2萬人次參觀。

在經濟部產業發展署及資策會帶領下，雲達、光寶、亞旭、智宏網、耀登、泰雅、禾薪等七家廠商將組成「5G Team Taiwan」，攜手赴日參展，共同展示台灣在5G垂直整合及創新應用方面的實力，這也是台灣廠商第二次組隊參展。

資策會指出，台廠將展示5G射頻設備（O-RU）、5G專網系統方案、核心網路系統等技術展品外，期間也將邀集系統整合商、設備業者，包含NTT、NTT DOCOMO、KDDI、SoftBank、NEC、Fujitsu、日本無線等，與台灣廠商進行媒合商洽，深化台灣資通訊產業與日方之交流，彰顯台灣在通信技術領域的優勢，進一步提升全球通信技術領域的影響力和競爭力。