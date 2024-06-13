柏斯托攜手英特爾 搶進浸沒式冷卻散熱液商機

隨著AI應用發展，散熱相關商機擴大，馬來西亞國家石油化工集團全資子公司柏斯托（Perstorp），近年來與英特爾Open IP先進液體冷卻團隊合作，開發用於資料中心浸沒式冷卻的高性能合成散熱液。

在2024台北國際電腦展中，英特爾於展場展示其Gaudi 3 AI加速器液冷冷板（cold plate），並使用英特爾SuperFluid Cooling Technology，搭配柏斯托先進合成散熱液，可讓資料中心享有高效且安全的冷卻技術。柏斯托潤滑油業務發展總監曾偉銓表示，近期有不少廠商陸續投入AI基礎建設，使得液體冷卻方式受到業界重視。柏斯托在合成散熱液的創新研發能力備受肯定，與英特爾共同合作研發適合SuperFluid技術的先進合成散熱液，可達成高性能、低黏度的關鍵目標。

柏斯托是於2022年加入英特爾的Open IP先進液體冷卻生態系，2024年5月正式在台設立分公司，專注在浸沒式冷卻與冷板散熱需求，將產品研發重點擺在低黏度、長使用效期、優異介電性質及消防安全，標榜產品是無氟、易於生物降解，且最高可採用100％可再生材料製成。

相較於傳統單相浸沒式冷卻，英特爾導入SuperFluid技術使用空氣為潤滑系統，可將散熱能力提升至800W，再配合柏斯托先進合成散熱液的特性等，已可將單晶片的散熱能力進一步提升至1500W，滿足未來更高階AI晶片的需求，並符合各國對資料中心能源使用效率（PUE）的要求。