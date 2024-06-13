用佛經大談AI趨勢！華碩施崇棠看微軟、蘋果：是陣營與封閉陣營之戰

AI進入2.0時代，通用智慧AI來臨，華碩（2357）董事長施崇棠指出，微軟跟蘋果猶如開放陣營與封閉陣營之戰，雖蘋果發表AI服務讓人驚艷，但微軟陣營最厲害的東西還沒有拿出來，且這回微軟走開放路線，發表PHI-3大中小參數AI模型讓夥伴使用，也開放夥伴設計自己的模型各顯神通，未來AI PC將會越來越精采。

蘋果WWDC發表AI應用獲得正面迴響，施崇棠13日主持股東常會後，也興致昂揚地大談40分鐘AI趨勢看法。施崇棠表示未來世界將是混和AI時代，充斥各種AI腦，大到1.8 Trillion 參數的ChatGPT，小至10億參數模型，而不是過去電腦運算的智慧。

華碩擁1000人AI工程師大軍，外界高度關注華碩的下一步，施崇棠透露，他親自帶領華碩AI Core Team，團隊成員每天用LINE討論技術，「大家每天在那邊殺來殺去，未來精采的就是這些技術跟設計思維。」 他表示，華碩硬體全方位布局，從超級電腦到AI PC，而軟體從底層架構到中層平台、載體跟模型、應用都有投入。

多年前華碩就開發Zenbo機器人，施崇棠坦言那只是nice to have，缺乏通用智慧，不夠聰明，也沒有滿足剛性需求。

他舉例，AI 1.0時代的AI有動物感知，就像電腦程式，具備《心經》所提的「眼耳鼻舌身」的能力，可以辨識物件是什麼，是電腦運算，但現在AI 2.0時代AI更懂「意」，具備人類通用智慧，就像真人，微軟就發表了Windows Semantic Index （語意索引），只需要講出印象過去作什麼事情，AI就能幫忙找出來，AI 2.0革命將是電腦產業百年一遇的機會。

微軟將小模型（SLM）Phi Silica放在「Copilot+PC」中，該模型僅33億個參數，但每秒可以執行650個參數，功耗1.5瓦（跟人腦耗能相當），施崇棠對AI小模型研究深入，他表示，Lama 3只有80億參數，但效能已經超越Lama 2的700億參數，「現在小模型也非常重要」。

他稱讚蘋果WWDC發表最成功之處在於展現「混和AI」的使用體驗，不論AI在裝置端還是雲端，都能以設計思維出發，展現產品應用面。他表示蘋果是封閉AI展現最極致體驗，而微軟是開放生態，現在就是開放跟封閉架構在拚，Copilot +PC還有很多還沒發揮出來，後續軟體會一直出來。

施崇棠話鋒一轉，強調微軟的AI PC「Copilot+PC」最關鍵特色就在於釋出Phi-3-vision AI模型，把LLM縮小後放在裝置端，效能卻不輸雲端的大語言模型，而微軟另外有40幾個模型準備推出。

過去的WINTEL是由兩大巨頭將規格都設計好了，硬體廠商照做，沒有發揮空間，施崇棠表示，此次微軟學會開放的重要性，不僅Phi-3模型開放，也讓夥伴各開發自己模型，大家各顯神通，未來將越來越精采，不僅解決所有用戶上雲端的瓶頸，也滿足部分地端資料不能上雲的需求。

施崇棠表示，AI PC高通、超微、英特爾各擅勝場，華碩7月第一時間就會推出AMD AI PC，而NVIDIA也沒有被冷落一旁，需更強的算力時，RTX AI PC也將問世。

施崇棠表示，雲端巨頭對AI都非常積極，一旦AI模型訓練完後，雲端大廠最主要收入將來自推論，在裝置端則可以負擔部分推論工作，降低雲端的負載，並確保資安。

施崇棠表示，現在小模型可以透過向大模型學習，進而快速進步，看好AI 開始具備「腦」具備感知能力，另外在電力問題上，也可以透過軟體技術，讓context window（上下文視窗，大語言模型預測下一個字的技術）不要這麼複雜，這樣就能降低電力耗能。