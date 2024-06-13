搭載輝達NVIDIA Jetson 圓剛發表獨創IP67等級OOB Box PC

圓剛（2417）日前發表突破性的工業IP67等級OOB（頻外管理）AI Box PC，展現其AI解決方案的多功能性和強大性能。

圓剛表示，日前在電腦展上透過智慧零售場景，展示由NVIDIA Jetson Orin NX驅動的即時客戶分析功能。該系統結合Allxon提供的創新OOB（頻外管理）技術的設備管理系統並搭載於圓剛的AI Box PC D115WOXB上，透過Llama 2提供生成式AI能力，讓用戶能夠藉由與AI對話快速獲取關鍵數據，提供零售商進行數據驅動的決策工具。

此外，圓剛與獨立軟體供應商IronYun和策略合作夥伴Solomon合作，展示針對智慧工廠的智慧檢測系統。該AI驅動平台提供精確檢測、全面的數位檢測分析和即時警報，協助簡化了工廠檢測流程，提高效率，支持智慧工廠的發展。

圓剛並展示一個視覺化的AI代理演示，將多模型AI工作流程帶到邊緣。其提供上下文理解和互動式聊天界面來與攝影鏡頭進行交流，其展示了由NVIDIA JetPack6軟體開發套件（SDK）提供的易於使用的開發環境。

NVIDIA JetPack6 SDK現已投入生產，並具備易於升級的AI計算能力、更廣泛的Linux發行版本和更加強化的安全性，其中NVIDIA JetPack6還包括即將推出的Jetson平台服務，這是一套預構建和可定製的服務，目的是在加速NVIDIA Jetson Orin系統單晶片模組上的AI應用開發。