3度蟬聯上櫃公司前5%績優企業 精測獲頒公司治理評鑑績優獎

晶圓檢測大廠精測(6510)今(13)日獲頒第十屆公司治理評鑑「上櫃組排名前百分之五」之最高分群。精測第三度蟬聯上櫃公司前5%績優企業殊榮，顯示在公司治理領域持續深耕之努力獲得評鑑制度的肯定。

由證交所及櫃買中心共同委託財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（以下簡稱證基會）辦理的「112 年度上市上櫃企業公司治理評鑑」，今年度有952 家上市公司及754 家上櫃公司，共計1,706 家接受評鑑，甫公佈評鑑成果，排名前百分之五的上市公司有48家、上櫃公司有38家，中華電信集團名列前茅之公司即有3家，包括有，上市公司中華電信、上櫃公司中華精測及是方，以「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「推動永續發展」等四大關鍵指標獲得該項殊榮。

精測董事長馬宏燦今日授獎致詞時指出，「今年是中華精測第三度獲獎，我們將秉持著『只有里程碑，沒有終點線』的企業精神布署最佳 ESG策略，以實踐『永續與數位雙軌轉型』的承諾。因此，中華精測將全面導入AI技術，進行公司營運管理，以提升公司營運績效；並透過實境孿生技術，即時監控產線，提升生產效率，改善工安；精測將持續應用各項新技術，並與所有利害關係者一起合作，共同面對ESG各項挑戰。」

精測表示，作為半導體測試介面的領導廠商，身處技術快速演進、市場競爭多變的半導體產業之中，為能展現企業韌性，持續優化自身的公司治理，依氣候相關財務揭露建議書(TCFD)架構，於ESG報告書揭露企業對氣候相關風險與機會之治理情況、策略、風險管理、指標和目標之相關資訊。此外，為提高效率和靈活性，中華精測今年啟動「CHPT BY AI」計畫，期透過AI數位轉型落實踐ESG企業永續之責。