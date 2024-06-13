日月光投控舉辦「最佳供應商頒獎典禮」 印能等22家廠商獲獎

日月光投控（3711） 今（13）日於桃園舉行「2023最佳供應商頒獎典禮」，旗下子公司日月光、矽品、環電連袂出席，感謝國內外供應鏈夥伴的支持。典禮邀請半導體界的封測供應夥伴，包含封裝測試設備、原物料、零件、加工等約110家，場面隆重盛大。計有印能等20家廠商獲頒最佳供應商獎；2家獲頒最佳供應永續獎。

日月光表示，對於供應鏈永續經營的推廣不遺餘力，過去兩年全額贊助及輔導19家供應商取得溫室氣體盤查ISO 14064和產品碳足跡 ISO 14067之國際認證，本次典禮中亦頒發感謝狀，以鼓勵供應商為取得認證付出努力。此外，2023年日月光投控舉辦第二屆「供應商永續獎」，主要聚焦四大永續策略 -「低碳使命」、「循環再生」、「社會共融」、「價值共創」，並擴大各類供應商參與範疇，鼓勵供應夥伴提出永續合作計畫案，後續配合獨立第三方進行審查，依審查結果，由「日月光環保永續基金會」提供專案贊助經費，最終共有2家供應商獲獎。

日月光投控營運長吳田玉表示，日月光成立40周年，因應經濟環境的日趨嚴苛，公司以半導體封測供應鏈永續發展為宗旨，攜手上下游展現營運韌性，積極設立合作目標並共同定期檢視進度、更帶動夥伴技術升級，提升產業鏈優勢並降低營運風險，為對客戶提供更多價值。

日月光投控行政長汪渡村表示，我們期望藉此供應鏈合作計畫，引導與扶植更多供應商展現更積極的永續性作為，發揮產業的正面影響力。

日月光投控採購長唐瑞文表示，集團近年來進行採購組織再造，聚焦資源集中與簡化採購作業流程，目的是讓採購提升為價值驅動者，透過與供應夥伴的協同合作及創新策略，擴大對客戶的貢獻。因此藉由這個年度盛會鼓勵表現卓越的夥伴，展示最誠摯的謝意。