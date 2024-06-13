快訊

求職未果心生不滿？台中男衝撞成吉思汗健身房 遭法院裁定收押

體育署傳觸電事故 74歲男更換電器突倒地昏迷送醫

PChome 24h 開放預購 iPad Pro、iPad Air 祭出六大優惠

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

WWDC 2024蘋果開發者大會中Apple發表 Apple Intelligence，將強大生成式模型引入iPhone、iPad 和 Mac核心的個人智慧系統，成為全球矚目焦點。網路家庭（8044）集團旗下PChome 24h購物13日宣布開放預購2024年全新Apple iPad系列新品，包括iPad Pro（M4）、iPad Air（M2）、Apple Pencil Pro，以及iPad Pro巧控鍵盤。

回應果粉們的熱烈期待，PChome 24h購物獨家祭出六大新品預購優惠：

1.預購iPad新品就送螢幕保護組；2.即日起至6月20日，購買Apple指定品單筆滿15,000元登記抽6,180 P幣（限量）；3.即日起至6月30日，購買iPad新品，就送原廠iPad配件新品折價券，最高省20％；4.即日起至6月20日，購買iPad新品，並成功投保PChome安心保，送800元折價券（限量）；5.即日起至6月30日，結帳刷全新星展PChome Prime聯名卡享全站最優回饋5,040 P幣；6.即日起至6月25日，玉山Pi拍錢包信用卡綁Pi拍錢包最高享10.5％ P幣。

Apple iPad

延伸閱讀

網路上說蘋果醋的功效是真的嗎？教授用論文告訴你殘酷真相

蘋果摺疊iPAD最大受惠者－新日興

蘋果摺疊iPAD最大受惠者-新日興

2024 INFINITI夏季健檢活動開跑 預約返廠抽iPad Air

相關新聞

部分資訊系統昨晚遭駭 環球晶公告：營運影響尚在釐清中

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）於13日公告，該公司於昨日有部份資訊系統遭受駭客攻擊。

柏斯托與英特爾Open IP先進液冷團隊 開發新型合成散熱液與應用

馬來西亞國家石油化工集團（PETRONAS Chemicals Group Berhad、PCG）全資子公司－柏斯托（P...

仁寶加入RE100 目標2050年實現100%使用再生能源

代工大廠仁寶（2324）13日宣布正式加入由氣候組織與CDP合作領導的全球再生能源倡議「RE100」，承諾於2050年實...

從第十屆公司治理評鑑脫穎而出 尖點榮獲小型市值排名前1%

尖點（8021）於第10屆公司治理評鑑結果脫穎而出，榮獲「排名前百分之一之小型市值上市櫃公司」之殊榮，並於全體上市公司中...

仁寶加入「RE100」！喊2050年100%使用再生能源

代工大廠仁寶（2324）於13日宣布，正式加入由氣候組織 (The Climate Group) 與CDP合作領導的全球...

Pure Storage將策略性投資LandingAI 改善企業AI視覺模型

擁有全球最先進資料儲存技術與服務的IT先驅Pure Storage（PSTG）與視覺AI領導廠商LandingAI，今（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。