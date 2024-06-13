PChome 24h 開放預購 iPad Pro、iPad Air 祭出六大優惠

WWDC 2024蘋果開發者大會中Apple發表 Apple Intelligence，將強大生成式模型引入iPhone、iPad 和 Mac核心的個人智慧系統，成為全球矚目焦點。網路家庭（8044）集團旗下PChome 24h購物13日宣布開放預購2024年全新Apple iPad系列新品，包括iPad Pro（M4）、iPad Air（M2）、Apple Pencil Pro，以及iPad Pro巧控鍵盤。

回應果粉們的熱烈期待，PChome 24h購物獨家祭出六大新品預購優惠：

1.預購iPad新品就送螢幕保護組；2.即日起至6月20日，購買Apple指定品單筆滿15,000元登記抽6,180 P幣（限量）；3.即日起至6月30日，購買iPad新品，就送原廠iPad配件新品折價券，最高省20％；4.即日起至6月20日，購買iPad新品，並成功投保PChome安心保，送800元折價券（限量）；5.即日起至6月30日，結帳刷全新星展PChome Prime聯名卡享全站最優回饋5,040 P幣；6.即日起至6月25日，玉山Pi拍錢包信用卡綁Pi拍錢包最高享10.5％ P幣。