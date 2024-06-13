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部分資訊系統昨晚遭駭 環球晶公告：營運影響尚在釐清中

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）於13日公告，該公司於昨日有部份資訊系統遭受駭客攻擊。圖／聯合報系資料照片
半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）於13日公告，該公司於昨日有部份資訊系統遭受駭客攻擊。圖／聯合報系資料照片

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）於13日公告，該公司於昨日有部份資訊系統遭受駭客攻擊。

環球晶指出，該公司於昨日晚間有部份資訊系統遭受駭客攻擊，資安單位隨即啟動資安防禦及復原機制，並委請外部資安公司技術專家共同處理。

對於駭客攻擊事件預計可能造成的損失或影響，環球晶提到，目前正積極會同技術專家協助調查和復原工作，因此對公司營運影響尚在釐清中，後續將視情況更新訊息。同時，對於可能獲得保險理賠的金額，也尚在估算中。該公司未來將持續提升網路與資訊基礎架構的安全管控，以確保資訊安全。

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