柏斯托與英特爾Open IP先進液冷團隊 開發新型合成散熱液與應用

馬來西亞國家石油化工集團（PETRONAS Chemicals Group Berhad、PCG）全資子公司－柏斯托（Perstorp），近年來與英特爾Open IP先進液體冷卻團隊合作，開發一款用於資料中心浸沒式冷卻的高性能合成散熱液。

稍早英特爾2024台北國際電腦展中，展示其Gaudi 3 AI加速器液冷冷板（cold plate），並使用英特爾SuperFluid Cooling Technology，即搭配柏斯托先進合成散熱液的低黏度和高閃點的平衡特性，讓資料中心享有高效且安全的冷卻技術。

源自北歐瑞典的柏斯托公司，2022年被馬來西亞國家石油化工集團收購；有鑑於亞太地區在全球電子供應鏈當中的地位與影響力，2024年5月正式在台北設立分公司。柏斯托與PCG整合後，將結合在地豐富專業知識建立穩固的業務夥伴關係，並持續提供先進的液體冷卻解決方案。

今年台北市國際電腦展，AI伺服器的散熱解決方案是此次展場注目焦點，主因AI應用需求不斷推升，科技業者持續投入AI布建以提升運算能力，其中液冷散熱技術，成為資料中心達成高密度部署的關鍵。

柏斯托潤滑油業務發展總監曾偉銓表示：「近期不少廠商陸續投入AI基礎建設，使得液體冷卻方式受到業界重視。柏斯托在合成散熱液的創新研發能力備受肯定，與英特爾共同合作研發適合SuperFluid技術的先進合成散熱液，達成高性能、低黏度的關鍵目標。」

柏斯托於2022年加入英特爾的Open IP先進液體冷卻生態系，專注在浸沒式冷卻和冷板散熱需求。將產品研發重點擺在低黏度、長使用效期、優異介電性質以及消防安全。同時它更是一款無氟(PFAS-Free)、易於生物降解、且最高可採用100％可再生材料製成的低碳足跡產品。

相較於傳統單相浸沒式冷卻，英特爾導入SuperFluid技術使用空氣作為潤滑系統，可以將散熱能力提升至800W。再配合柏斯托先進合成散熱液的低黏度特性、流場管理、系統控制最佳化、冷卻分配單元（CDU）智能管理，已可將單晶片的散熱能力進一步提升至1500W，滿足未來更高階AI晶片的需求，並符合各國對於資料中心能源使用效率（PUE）的要求。除了上述優勢之外，柏斯托合成散熱液更擁有易於生物降解、全球暖化潛勢（GWP）小於1，可選擇可再生原料生產的特色，助力整體產業的永續發展。