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從第十屆公司治理評鑑脫穎而出 尖點榮獲小型市值排名前1%

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
尖點科技榮獲第十屆公司治理評鑑小型市值排名前1%殊榮。圖／公司提供
尖點科技榮獲第十屆公司治理評鑑小型市值排名前1%殊榮。圖／公司提供

尖點（8021）於第10屆公司治理評鑑結果脫穎而出，榮獲「排名前百分之一之小型市值上市櫃公司」之殊榮，並於全體上市公司中排名前6%至20%。年度頒獎典禮於13日假台北喜來登大飯店舉辦，由尖點科技董事長林序庭代表公司上台受獎。

尖點提到，此一卓越成果不僅肯定尖點在公司治理推動上的不懈努力，更為尖點企業永續發展樹立了全新標竿。

尖點強調，自創業以來始終致力於提升公司治理效能，本次獲獎是對尖點追求卓越的最大肯定，亦是對尖點堅持高標準治理的最佳回報。尖點將持續深化在環境（E）、社會（S）及治理（G）三大領域的努力，不斷精益求精，以實現企業永續發展的目標。

展望未來，尖點指出，將持續以最高標準自我要求，力求成為產業中的企業典範。尖點堅信，唯有持續強化環境保護措施、落實企業社會責任、擁有卓越的公司治理成效，才能真正實現企業與社會的永續發展，並創造公司及所有利害關係人之價值。

尖點科技榮獲第十屆公司治理評鑑小型市值排名前1%殊榮。圖／公司提供
尖點科技榮獲第十屆公司治理評鑑小型市值排名前1%殊榮。圖／公司提供

上市公司 尖點

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