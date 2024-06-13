合約價上漲抵銷淡季效應 DRAM業首季營收季增5.1%

市場研究機構集邦科技今日發布統計報告表示，今年第1季DRAM產業受到主流產品合約價走揚、且漲幅比去年第4季擴大，帶動營收較前一季度成長5.1%，達183.5億美元，多數業者營收延續季增趨勢。

不過第1季三大原廠出貨均呈現季減，反映產業淡季效應，加上下游業者的庫存水準已墊高，採購量明顯衰退。但首季平均銷售單價方面，三大原廠延續著去年第4季合約價上漲氛圍，再加上庫存仍處於健康水位，漲價意圖強烈。其中，中系手機銷售暢旺，帶動mobile DRAM的價格漲幅領先所有應用，而consumer DRAM的原廠庫存仍待去化，拖累價格漲幅居所有應用之末。

集邦指出，第2季即使消費性需求疲弱，原廠的出貨位元數仍將反映季節性而季增；價格方面，因台灣403地震後災損狀況尚未明確釐清期間，採購心態有所改變，OEM廠開始有零星成交價格開出，漲幅高於預期，最終DRAM合約價將上漲13-18%。

從營收角度觀察，南韓DRAM大廠三星的營收微幅增加至80.5億美元，季增僅1.3%，營收市占小幅下滑1.6個百分點至43.9%，仍維持排名第一；售價季增約20%，抵銷位元出貨量的中個位數季減幅度，以價補量結構明顯。

排名第二的SK海力士 ，第1季營收微幅增加至57.0億美元，季增幅僅2.6%，營收市占小幅下滑0.7個百分點至31.1%；售價季增約20%，抵銷位元出貨量的中個位數季減幅度，結構與Samsung相同。

美光第1季營收增加至39.5億美元，季增幅達17.8%，營收市占上升2.3個百分點至21.5%，排名第三名；售價季增約23%、同時位元出貨量僅季減4-5%，表現優於前兩大同業，除本季價格策略較積極外，server DRAM出貨受惠於與美系大客戶訂單，表現相對穩健。

集邦預估本季三大原廠出貨量，三星估約成長低個位數至高個位數幅度、SK海力士季增中個位數的幅度、美光則小幅季減。

台系廠商的部分，南亞科（2408）第言季在價格回升所帶動的備貨動能，以及消費性DRAM終端銷售動能回升較緩等需求消長影響下，第1季出貨量為低個位數的季增幅度，ASP（平均銷售單價）有高個位數的季增幅度，營收季增10.5%至3.02億美元。

華邦第1季尚未調漲合約價格，由於客戶提前備貨心態，在出貨端表現不俗，帶動營收季增21.6%至1.62億美元。力積電方面，營收計算主要為其自身生產的消費性DRAM產品，不包含DRAM代工業務，雖產能利用率逐漸恢復，但由於部分出貨以低價DRAM產品為主，加上年節生產、出貨天數少等，最終第1季DRAM營收季減28.2%，來到0.28億美元。