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集邦科技：DRAM 今年第1季合約價走揚 產業營收季增逾5%

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

全球市場研究機構集邦科技（TrendForce）調查顯示，2024年1季DRAM產業受到主流產品合約價走揚、且漲幅較2023年第4季擴大，帶動營收較前一季度成長5.1％至183.5億美元，推動多數業者營收延續季增趨勢。

出貨表現上，第1季三大原廠皆出現季減，反映產業淡季效應，加上下游業者的庫存水準已墊高，採購量明顯衰退。平均銷售單價方面，三大原廠延續著2023年第4季合約價上漲氛圍，再加上庫存仍處於健康水位，故漲價意圖強烈。其中，中系手機銷售暢旺，帶動行動DRAM的價格漲幅領先所有應用，而消費型DRAM的原廠庫存仍待去化，拖累價格漲幅居所有應用之末。

集邦科技指出，第2季即使消費性需求疲弱，原廠的出貨位元數仍將反映季節性而季增；價格方面，在地震後災損狀況尚未明確釐清期間，採購心態有所改變，PC OEM廠始有零星成交價格開出，漲幅高於集邦科技預期，預估最終DRAM合約價將上漲13％～18％。

自營收角度觀察，三星的營收微幅增加至80.5億美元，第1季增幅僅1.3％，營收市占小幅下滑1.6個百分點至43.9％，仍維持排名第一；售價季增約20％，抵銷位元出貨量的中個位數季減幅度，以價補量結構明顯。

排名第二的SK 海力士，第1季營收微幅增加至57.0億美元，季增幅僅2.6％，營收市占小幅下滑0.7個百分點至31.1％；售價季增約20％，抵銷位元出貨量的中個位數季減幅度，結構與三星相同。

美光第1季營收增加至39.5億美元，季增幅達17.8％，營收市占上升2.3個百分點至21.5％，排名第三名；售價季增約23％、同時位元出貨量僅季減4％～5％，表現優於前兩大同業，除本季價格策略較積極外，伺服器DRAM出貨受惠於與美系大客戶訂單，表現相對穩健。

針對第二季三大原廠預估的出貨量，將分別為三星出貨量成長低個位數至高個位數幅度、SK 海力士季增中個位數的幅度、美光小幅季減。

DRAM 營收 貨量

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