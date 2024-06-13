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搶進視覺 AI 市場 Pure Storage 策略投資 LandingAI

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

資料儲存解決方案廠 Pure Storage（NYSE：PSTG）與視覺AI領導廠商 LandingAI 13日宣布 Pure Storage 將策略性投資 LandingAI 來促進視覺AI的未來發展。

Pure Storage 致力提供資料儲存平台以協助客戶在邁向AI的任何階段都能實現AI潛力，而 LandingAI 則致力提供多模式大型視覺模型（Large Vision Model， LVM）解決方案來協助 Pure Storage 所服務的企業建構其視覺AI的未來。

LandingAI 執行長 Andrew Ng 表示，企業將需要一些解決方案來將生成式AI應用到他們的資料上，而這些資料慢慢地將不只包含文字，還包含豐富的影像及視訊資料。我們很高興能與 Pure Storage 合作，滿足客戶的需求。」

Pure Storage 技術長 Rob Lee 表示，我們很高興能投資 LandingAI，該公司的產品與客戶都和 Pure Storage 相當契合。相信我們與 LandingAI 團隊及其領導人 Andrew Ng 和 Dan Maloney 的策略性合作，將為我們的客戶的AI／ML帶來重大進展。

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