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納智捷n7電動車特仕版 今啟動接單

中央社／ 台北13日

裕隆自主品牌納智捷（LUXGEN）n7電動車熱銷，今天宣布推出特仕版（限量生產特別版車型）啟動接單，下午3時開放線上預約試駕與下訂。

納智捷透過新聞稿指出，此次再啟動接單，不再限定只有首波參與預購的2.5萬會員才能購買，全車系升級搭載V2V車對車供電功能，前波已交車的車主，8月起也可以透過雲端更新系統（OTA）方式更新此功能。

根據統計，納智捷n7電動車在5月共交付1100輛新車，今年前5月累積已達2655輛。

裕隆日前在股東會中表示，6月n7電動車啟動新一波會員招募，開放大眾接單，可望達到年銷量破萬輛的目標。裕隆表示，n7電動車維持每月1200輛至1500輛交車速度，預期第3季底完成交車作業。

鴻海與裕隆合資成立的鴻華先進主要設計n7電動車，鴻華日前指出，第3季前可望將9000輛n7電動車預訂交付完畢，全年出貨量目標破萬輛，可為鴻華帶來新台幣百億元營收貢獻。

納智捷 裕隆 電動車

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